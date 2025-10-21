Javier López Mielgo, culturista de Benavente, hace doble podio en la Copa Madrid

El benaventano Javier López Mielgo firmó un debut espectacular en competición oficial, logrando este fin de semana subir al podio en dos ocasiones dentro del Campeonato de Culturismo de la Federación WABBA, concretamente en la Copa Madrid, celebrada en Torrejón de Ardoz. Hasta allí se desplazó López Mielgo para competir ante unos 75 participantes, consiguiendo el primer puesto en la categoría Junior Bodybuilding 24, y el segundo en Man Bodybuilding Athletic.

Estos logros le permitieron la clasificación para el Campeonato de España, que se celebrará el próximo 1 de noviembre en La Roda (Albacete). Allí, tal y como él mismo reconoce, el objetivo no será solo mejorar su rendimiento, sino también lograr una plaza para el prestigioso Mr. & Miss Universe, que tendrá lugar el 16 de noviembre en Salou (Tarragona) y donde competirán los mejores atletas internacionales.

Javier López Mielgo / Cedida

Este doble éxito supone una gran recompensa para el joven deportista de 24 años que lleva ya 9 años entrenando, actualmente en Gijón, donde reside, aunque sin olvidarse de su provincia.

“Representar a Benavente y Zamora en competiciones de este nivel es para mí un orgullo, y espero poder seguir llevando el nombre de mi tierra lo más alto posible dentro del culturismo”, comentó el benaventano.