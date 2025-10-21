Courtois carga contra Tebas por "censurar y manipular" la protesta por el partido de Miami

El Real Madrid juega este miércoles contra la Juventus en Champions, pero en el entorno del Real Madrid el primer tema de la agenda sigue siendo la guerra abierta por la disputa del Villarreal-Barça en Miami. El frente contrario lo comparten el club blanco, que ha enviado al Gobierno una solicitud de que detenga la iniciativa de LaLiga, y el sindicato AFE, que la pasada jornada promovió un parón de 15 segundos al comienzo de los diez encuentros ligueros.

En todos ellos, sin excepción entre las 20 plantillas, incluidas las de Villarreal y Barça, se llevó a cabo la protesta. Sin embargo, en algunos de ellos la realización televisiva disimuló el plantón, llegando a ocultarlo en el Oviedo-Espanyol que abrió la jornada. "No sé de qué os sorprendéis", ha asegurado el portero del Real Madrid, Thibaut Courtois, antes de lanzar un duro alegato contra la iniciativa y contra el presidente de LaLiga.

Courtois ataca a Tebas

"LaLiga lleva ya tiempo haciendo estas cosas, con contestaciones públicas en redes. Nunca he visto a un presidente de LaLiga hablar así. Ocultar la protesta y cambiar el motivo por el que estamos protestando es censurar y manipular. Es grave", ha denunciado el guardameta belga.

Apelaba Courtois al letrero de 'Compromiso por la paz' que LaLiga sobreimpresionó en esos segundos iniciales en los que el juego quedó detenido a modo de protesta por el partido de Miami. El anuncio de esa iniciativa fue previo al del parón de AFE, pero indudablemente llevaba a la confusión al espectador.

La comparación con la NBA y la NFL

Entrando al meollo de la cuestión, Courtois tiene claro que deslocalizar ese Villarreal-Barça "adultera la competición". "Se habla de que lo hace la NBA y la NFL. Pero la NBA tiene 82 partidos y el título se decide después en 'playoffs'. Y en la NFL lo han votado todos los dueños. Aquí LaLiga lo mete porque les sale de... ellos. Ese partido adultera la competición e incumple el convenio con los jugadores. Debemos jugar siempre en casa y fuera, salvo caso de fuerza mayor", ha señalado.

Courtois, cuyas escasas comparecencias siempre dejan titulares, algo ya nada habitual en el fútbol, también tuvo para Joan Laporta y sus palabras de que hay una "mano blanca" en el arbitraje. "Él tiene que decir eso, por el caso Negreira y todo eso. Yo nunca he notado que los árbitros nos favorezcan, más bien al contrario

También le preguntaron, una vez más, a Xabi Alonso por el partido de Miami. El técnico vasco ya dejó claro en su momento que ese partido "adultera la competición" y este martes se limitó a añadir que "el club está defendiendo legítimamente sus intereses" para impedir que ese Villarreal-Barça se traslade a Miami.