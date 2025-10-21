El BM Zamora regala carnés de socios a los niños de su escuela

El Club Balonmano Zamora continúa con su compromiso de formación, educación y promoción del deporte base. Dentro de esta política, la entidad pistacho ha decidido hacer entrega a los niños y niñas que participan en sus actividades extraescolares de un carné de socio joven, una iniciativa totalmente gratuita con la que se busca acercarles un poco más al deporte que practican y al sentimiento de pertenencia a la entidad.

Gracias a este carné, los pequeños podrán acceder a todos los partidos del primer equipo, el Balonmano Caja Rural de Zamora, y disfrutar en el pabellón Ángel Nieto de la emoción, la deportividad y los valores que representa el club.

Desde la entidad se recuerda que esta acción forma parte del compromiso que el Balonmano Zamora mantiene desde hace más de dos décadas con los centros escolares de la provincia, trabajando de forma totalmente gratuita para promover la salud, los valores y la educación emocional de los más jóvenes.

Además, el BMZ anima a las familias que lo deseen a adquirir su abono de socio para acompañar a sus hijos e hijas en los partidos y apoyar al equipo, contribuyendo así al mantenimiento y crecimiento de un proyecto que representa a toda la provincia. Los carné pueden adquirirse en la sede del club, situada en la calle Campo de Marte, 13, los martes y jueves de 18 a 20.00 horas.