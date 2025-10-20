Simeone reivindica el 'cholismo' en Londres: "Sabemos nuestro camino, sabemos a lo que jugamos"

Diego Pablo Simeone compareció en la sala de prensa del Emirates Stadium horas antes de medirse al Arsenal en uno de los duelos estrella de la 3ª jornada de la liguilla de Champions. El argentino comenzó analizando las similitudes de este partido con el que disputaron ante el Liverpool en la primera jornada: "Vamos a enfrentarnos a un equipo muy bueno con un patrón de juego y unas características del manejo del juego increíble. Tienen una identidad que no la negocian, al revés, la van mejorando fichando lo que necesitan. Han peleado las últimas ligas hasta el final demostrando la identidad que tiene el equipo. Mañana seguro que viviremos un partido con mucho ritmo".

Sobre el debate sobre la evolución del equipo esta temporada, el Cholo apuntó: "Lo bueno en la vida es que se genera opiniones de todo. Nosotros sabemos nuestro camino, sabemos a lo que jugamos. Hemos ido evolucionando y venimos con la ilusión de lograr una victoria a domicilio y en Champions que la necesitamos. Visualizamos un partido de intensidad. Ellos son muy buenos también cuando se repliegan. Jugaremos con nuestras características, con lo que venimos trabajando... Trataremos de llevar el partido donde podamos hacer daño". Y en este punto se refirió al balón parado y el peligro del Arsenal en ese apartado: "Tienen grandísimos golpeadores de pelota y luego gente alta y grandes cabeceadores. A nosotros en 2014 nos tocó ganar muchos partidos por esa vía" .

Preguntado por si el empate que sacó en 2018 sería buen resultado, afirmó: "Si fuese como la vez pasada diría que sí porque jugamos con diez jugadores durante 80 minutos". También habló del rol de Sorloth y de las rotaciones en el equipo: "La misma situación de Alex la tienen otros compañeros. Es muy difícil que en nuestro equipo haya jugadores con pocos minutos. Salvo Carlos Martín y Marc, los demás han jugado bastante. De eso se trata un equipo de formar con jugadores con diferentes características. Cuando le toque, esperemos que lo haga muy bien". Y terminó respondiendo a una pregunta en la que se le pedía un consejo para Arteta, tras los elogios del vasco a su persona: "Que haga lo que ha hecho desde que llegó. Mantener la identidad que ha tenido desde el primer momento".

Julián Álvarez: "Podemos ganar a cualquier equipo"

Julián Álvarez tiene todos los focos sobre él en su regreso a Inglaterra, donde jugó durante su estancia en el Manchester City. El argentino aterriza con optimismo en Londres, argumentando que "estamos muy bien, pero en los partidos fuera de casa nos está faltando ser más contundentes y mejorar para estar más finos delante. Creo que podemos ganar a cualquier equipo. Tenemos una gran plantilla. Ahora el equipo está muy bien. Fuimos de menos a más y podemos competir a cualquiera".

Sobre el Arsenal advirtió que "es un escenario importante por el rival y por la competición. Al Arsenal le gusta tener el balón, son fuertes con la pelota parada... Pero nosotros también somos un buen equipo. Tenemos que enfocarnos en ganar cada partido. En este formato de Champions hay que sumar para terminar lo más arriba posible". 'La Araña' reflexionó sobre las diferencias entre los equipos de Inglaterra y de España: "Los equipos ingleses tienen más transiciones, pero después hay muchas cosas similares. El fútbol sigue siendo fútbol".

Y terminó hablando de la forma en que trata de ejercer su liderazgo en el equipo: "No pienso más allá. Siempre pienso en mejorar con mis compañeros que me ayudan a crecer también como persona en el día a día".