Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, crítico tras la derrota ante Fibwi Mallorca: "Llegamos 23 minutos tarde al partido"

Saulo Hernández, entrenador del Caja Rural CB Zamora, señalaba al término del encuentro de los zamoranos ante Fibwi Mallorca que su equipo "llegó tarde al partido" y lamentó todas las concesiones que hizo frente a su adversario. Eso sí, cerró el partido con sabor agridulce, ya que al técnico sí le gustó la actitud y el juego de los suyos en el tramo final del choque.

Desconexión brutal

"Siempre hablamos de que, en esta liga, hay tanta competencia que no te puedes permitir despistes durante dos o tres minutos. No hace falta imaginarse que pasa si llegar 23 minutos tarde al partido, como nosotros hoy", comentó Hernández en rueda de prensa, subrayando: "es conceder mucha ventaja al rival".

Saulo aseguró que "a nivel de contactos, Fibwi nos sacó de la pista, tuvimos multitud de pérdidas por no jugar duro, por realizar pases blandos, por estar fuera mentalmente. Nos castigaron con rebotes ofensivos sin parar".

"Creo que hubiese dado igual qué tipo de equipo o de qué categoría estuviera enfrente, habríamos ido perdiendo de mucho en todo momento", comentaba el zamorano, señalando que "sin desmerecer a Fibwi, que hizo un trabajo fantástico", su plantel fue "durante 23 minutos una sombra, no un equipo de esta categoría".

La nota positiva: reacción final

Pese a ese mal arranque, causa de la derrota, Saulo Hernández no quiso tampoco dejar por destacar lo positivo del choque. La remontada que casi permite una victoria lejos del Ángel Nieto.

"Creo que los últimos 16-17 minutos reflejan lo que nos gustaría ser, lo que queremos ser para lo que trabajamos", aseguró, destacando que su equipo volvió a demostrar "que nunca baja los brazos e intenta dar lo mejor de sí mismo durante 40 minutos". "Tenemos que mejorar mucho", recordó, pero acabó contento con esa actitud de sus hombres.

Para Saulo Hernández, no fue sorprendente la capacidad de los mallorquines y su dominio del primer acto. "Sabíamos que es un equipo hipercompetitivo, con mucha hambre, que juegan con un alto nivel de contactos y que si queríamos tener alguna posibilidad teníamos que asumir ese nivel de contactos y ese nivel de agresividad desde el principio", apuntó el zamorano, indicando que "ese paso no se dio y se fueron con total claridad en el marcador". Una dinámica que cambió a lo largo del tercer cuarto del partido.

El mérito

"La reacción no es mérito mío, creo que es de los jugadores. Siempre lo he dicho, desde el principio, creo que tienen un compromiso muy grande con el club y con la ciudad y entienden que un partido es muy largo y ofrece posibilidades. El baloncesto de hoy no es como el de hace años, 20 puntos ya no son una diferencia casi insalvable", indicó el entrenador.

Saulo Hernández dirige a los suyos en el primer partido de liga. / Área 11

Saulo recordó que "la velocidad a la que se juega es diferente y nosotros buscamos que cada jugador entienda que hay que seguir luchando, que hay que creer para pelear por esa opción que no se sabe si vas a tener. Eso han hecho", explicaba, confesando que "más allá de algún ajuste defensivo, poco he tenido que ver en la remontada".

Un futuro "negro"

Por último, Saulo Hernández habló del presente y el futuro del Caja Rural CB Zamora. El entrenador que ve "negro" el porvenir del equipo a día de hoy. Y eso que el equipo sigue ocupando una posición puntera en la clasificación de Primera FEB.

"Lo veo negro porque llevamos tres partidos que no estamos jugando como a mí me gustaría, creo que debemos trabajar para ello. Ganamos el partido de Tizona, duelo que afirmé no merecimos ganar, y si hoy hubiésemos remontado, tampoco lo habríamos merecido", afirmó.

la liga es muy complicada, hay mucho nivel en entrenadores y jugadores, no te va a valer que juegues 17 o 18 minutos Saulo Hernández — Entrenador del CB Zamora

"Contra Orense nos sacaron de la pista durante mucho rato e hicimos lo mismo, un arreón de coraje y energía exactamente igual que hoy. Pero, la liga es muy complicada, hay mucho nivel en entrenadores y jugadores, no te va a valer que juegues 17 o 18 minutos", aseguró.

Saulo, subrayó esa idea en su conclusión: "aquí tienes que jugar los 40 y te puedes permitir que, durante alguna acción tengas algún fallo, porque todos somos humanos, pero poco más. No puedes tener una desconexión total como la de hoy en la que con 12 balones perdidos y 8 rebotes ofensivos por parte rival, le das 20 posesiones más a tu adversario".