Oji, entrenador del CD Villaralbo, se lamenta por la falta de eficacia ante el Atlético Bembibre: "No se puede hacer más para ganar"

Oji, entrenador del CD Villaralbo, aseguró al término del encuentro disputado en Los Barreros frente al Atlético Bembibre que acabó con derrota para los suyos que "pocas cosas más se pueden hacer para ganar" por parte de su equipo en encuentros como el del pasado sábado. Un choque en el que "un error garrafal" dio los tres puntos al conjunto leonés.

Un fallo, una derrota

"Sinceramente, creo que no se pueden hacer más cosas para ganar", expresó el entrenador del CD Villaralbo como resumen de su análisis del encuentro. "Hoy el Atlético Bembibre se lleva los tres puntos por un error garrafal nuestro, un error de comunicación que han aprovechado a la perfección", apreció Oji sobre la contienda, añadiendo: "creo que a lo largo de la primera mitad hemos hecho méritos suficientes para irnos por delante en el marcador al descanso".

El técnico azulón también indicó que esa tónica dominante por parte del CD Villaralbo se mantuvo a lo largo de la segunda mitad. "Fue más de lo mismo", indicó, si bien también apuntó que "es verdad que se generaron algunas ocasiones menos".

El punto positivo, las ocasiones

"No podemos hacer nada más para ganar que lo hecho hoy", reiteró Oji al pensar en el partido, señalando que su equipo se encuentra ahora "en esa dinámica negativa en la que el balón no entra" y todo se complica, si bien cree firmemente que "si el equipo sigue trabajando así, las victorias llegará". Una esperanza que fundamenta en el juego exhibido por los suyos: "hoy, sin ir más lejos, hemos merecido ganar holgadamente".

Oji, entrenador del CD Villaralbo, en el banquillo de Los Barreros / José Luis Fernández

En cuanto a la lectura positiva que Oji pudo sacar del encuentro, el técnico resaltó la mejoría ofensiva de sus hombres. "El punto positivo de la derrota de hoy es que, al fin, el equipo ha generado multitud de ocasiones. Hemos tenido un palo, hemos hecho un gol que nos anularon e hicimos muchas cosas bien", comentó.

Nadie va a tirar la toalla

Un crecimiento que, no obstante, no fue suficiente, como él mismo admitía: "sin embargo, el partido acaba con derrota y tenemos que seguir trabajando". "No queda otra".

Por último, Oji destacó que el debe de su equipo ante el Atlético Bembibre fue "gozar de mayor eficacia". "Hemos tenido ocasiones y creo que es lo que nos ha faltado hoy, esa eficacia", dijo.

"Generamos, pero no acertamos. Y luego, no podemos conceder el gol que hemos concedido porque, sino vamos a seguir abajo. Vamos a ver si trabajamos en ello para lograr los puntos la próxima jornada", concluyó.

Sergio Barbero: "Fue una derrota dura"

Por su parte, el jugador Sergio Barbero aseguraba al término del choque que la derrota fue "dura", ya que los azulones firmaron un buen encuentro en Los Barreros y lamentó el error que le dio los puntos al Atlético Bembibre y deja al equipo en 16ª posición en la tabla.

"Es una derrota dura porque considero que es el mejor partido que hemos hecho en casa. Hemos estado serios en defensa y hemos gozado de ocasiones claras, pero al final, un error tonto a nivel defensivo nos mata y hace que no sumemos puntos", comentó el futbolista.

Una jugada tonta

Barbero afirmó que todos conocían la importancia del envite, ya que "ellos venían con mala dinámica y querían ganar; y, nosotros necesitábamos los tres puntos, más en casa", pero lo que lamentó que "al final, en una jugada tonta en la que no nos entendemos, nos mataran".

"Hemos tenido ocasiones, pero no han entrado", apuntó también el azulón, cuyo criterio para la mejoría del equipo está en "tener portería a cero en casa y, a partir de ahí, crecer". "Eso es lo importante y, luego, que las ocasiones que tengamos, muchas o pocas, entren", subrayó.

"Esto no termina"

"Nosotros no hemos acertado y ellos han logrado marcar. Han tenido una o un par de ellas, se han adelantado y, después, estaban cómodos cerrados atrás. Así se llevan la victoria", zanjó como análisis del duelo.

En cuanto al futuro, Sergio Barbero aseguró que el tropiezo no evitará que el CD Villaralbo siga buscando cerrar su mala dinámica. "Esto no termina y lo sabemos todos. Es una situación complicada, pero el equipo entrena fuerte, está comprometido y quiere competir y ganar. Vamos a seguir", concluyó.