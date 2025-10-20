Fútbol / Regional de Aficionados
Empate con sabor a poco para Benavente y Moraleja
El 1-1 firmado ayer en el "Luciano Rubio" aleja a los de Santi Redondo del liderato y da aire, escaso, al equipo de Óscar Sánchez en la zona baja de la tabla
J. B.
El CD Benavente y el Moraleja CF saldaron un nuevo derbi provincial en la Liga Regional de Aficionados, el primero del curso en el Luciano Rubio, con reparto de puntos. Un resultado que, tras la derrota el pasado fin de semana, aleja un poco más del liderato a los locales; pero que, por contra, permite al equipo visitante tomar algo de aire en su lucha por la permanencia.
En esta ocasión, el duelo entre equipos de la provincia arrancó eléctrico con Turiel abriendo el marcador para los locales desde los once metros y Vega poniendo el empate a la media hora de partido. Goles que no encontraron continuidad tras el descanso, en el que la pólvora de ambos equipos se mojó, dejando el duelo en tablas.
Con este marcador final de 1-1, el CD Benavente se sitúa ahora en tercera posición de la tabla, por detrás del Zamora CF "B"; mientras que, por su parte, el equipo de Morales del Vino acumula cinco puntos y escala una plaza en la clasificación (13º). n
