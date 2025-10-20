Haz deporte con tu perro por una buena causa el próximo diciembre: "Wau Mushing Zamora" llega a Moraleja del Vino

La Diputación de Zamora, a través del Área de Juventud y Deportes que dirige Juan del Canto, ha anunciado esta mañana su colaboración en la organización de “Wau Mushing Zamora”, un evento deportivo pionero en el que los participantes podrán hacer actividad física con su mejor amigo. Además, por una buena causa.

Tres modalidades para disfrutar a "seis patas"

La cita tendrá lugar en Zamora el próximo 14 de diciembre en Moraleja del Vino y su programa contempla tres modalidades competitivas sobre un recorrido de 5 kilómetros: Canicross (carrera a pie con perro), Bikejoring (ciclismo con perro) y Patín (scooter con perro). Además, se ha previsto una marcha familiar con recorridos de 5 y 2,5 kilómetros, pensada para que cualquier persona pueda participar junto a su mascota en un ambiente lúdico y accesible.

Además, tras las pruebas deportivas, los asistentes podrán disfrutar de una paella popular en un espacio de convivencia que buscará reforzar el carácter comunitario del evento.

La prueba llega con un marcado carácter solidario

“Wau Mushing Zamora” se presenta además, como una cita con carácter solidario. Los zamoranos que quieran participar en la prueba colaborarán a través de sus inscripciones con la Asociación Patit.az, dedicada a la protección y bienestar animal en la provincia. De hecho, esta jornada deportiva se realiza con el objetivo de visibilizar la labor de la asociación y recaudar apoyo para los animales que más lo necesitan.

Los interesados a la prueba podrán apuntarse a la misma, dentro de cualquiera de sus modalidades próximamente. Una inscripción que se podrá completar a través de la plataforma de Runvasport, donde también estarán disponibles los perfiles oficiales del evento.

Valores que apoya la Diputación de Zamora

La Diputación de Zamora ha decidido colaborar activamente con esta novedosa oferta deportiva y solidaria en la provincia, un respaldo que manifestó el diputado de Deportes Juan del Canto subrayando que reúne "todos los valores" que su institución pretende de este tipo de actividades.

"Esta iniciativa representa los valores que queremos promover desde la Diputación: deporte, naturaleza, convivencia y compromiso social. Es una forma diferente y atractiva de dinamizar nuestros pueblos y fomentar hábitos de vida saludables”, comentó.

El mushing, mucho más que una práctica para esquimales

El mushing no es la primera vez que tiene lugar en Zamora, aunque llevaba años sin practicarse y muchos solo lo conocen por las competiciones en parajes invernales a través de trineo.

Un perro juega en un espacio natural. / Magda Ehlers/Pexels

En realidad, se trata de un deporte que consiste en que uno o varios perros tiren de un deportista o de un vehículo sobre nieve o tierra. Una variedad que le permite a la amplia mayoría de personas practicarlo.

Abierto a todos los públicos, esta iniciativa combina deporte, naturaleza y bienestar animal, buscando reunir ahora en Zamora a deportistas, familias y amantes de los perros en una jornada diseñada para fomentar la actividad física al aire libre, el respeto por los animales y la participación ciudadana en el entorno rural. Una amplia lista de objetivos de gran importancia.