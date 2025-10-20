El Judo Morales brilla en Salamanca y Valladolid: oro, plata y aprendizaje en un fin de semana de combate

El Club Judo Morales no dejó descansar este fin de semana al tatami y se desplazó tanto a Salamanca como a Valladolid para afrontar dos citas en las que sus judocas aprovecharon para desplegar talento y garra. Dos competiciones que marcaron el pulso de la actividad en el judo de Castilla y León y que dejaron varias medallas, emociones y, sobre todo, mucho aprendizaje para los zamoranos.

Judo sin presión, pero con garra

La primera parada tuvo lugar en Salamanca, ciudad en la que se celebró un encuentro amistoso entre clubes de Castilla y León en categoría infantil. El objetivo: rodar a los más jóvenes en un entorno libre de tensiones competitivas.

Allí, Lidia Coco, Celia Hernández y Gonzalo Bragado se encargaron de demostrar que el futuro del club de Morales del Vino está en buenas manos. Su participación se saldó con varios combates ganados y una mochila cargada de experiencia para estos pequeños guerreros. Jóvenes que empiezan a entender que el judo es más que técnica: es actitud.

El domingo, el Club Judo Morales cambió de escenario y protagonistas con motivo del Campeonato Autonómico Sénior de Castilla y León disputado en Valladolid, una prueba de alto voltaje donde la exigencia no perdona. Un alto nivel al que se adaptaron bien los zamoranos, que volivieron a pisar podio en múltiples ocasiones.

Elena Bahamonde vuelve a hacer historia

Un vez más, la judoca más destacada por parte de los moralinos fue Elena Bahamonde, quien aun siendo júnior de primer año, volvió a hacer historia. Se proclamó campeona regional senior en -48 kilos por tercera vez consecutiva. Un oro que no solo reafirma su dominio, sino que le asegura un puesto en la fase sector oeste del Campeonato de España con el equipo de Castilla y León.

Este logro supone un hito más en la carrera de la joven Bahamonde, que parece no encontrar barreras en su crecimiento y ya es una de las promesas más firmes del judo nacional.

Doblete moralino y gran sorpresa con medalla

También estuvieron a su altura el resto de compañeros de club de la estrella zamorana. Sin ir más lejos, en el mismo peso, Isabel Fernández, también júnior de primer año, rozó la plata firmando combates de gran nivel.

Al final, la zamorana se llevó el bronce y dejó claro su enorme progresión, rubricando un "doblete" para su club antes de acudir el próximo fin de semana en busca de un nuevo podioi a a cita con la Copa de España den Avilés, donde buscará seguir evolucionando.

La gran sorpresa llegó de la mano de Diana Monge. En -78 kilos, y tras dos décadas sin competir, volvió al tatami en categoría senior y se colgó una plata que supo a oro. Un metal que convierte su regreso en un ejemplo de perseverancia y amor por el judo para sus compañeros.

La única pena

En esta ocasión, quien no pudo alcanzar el podio fue Andrés Rodríguez, que no tuvo fortuna dentro de la categoría de -73 kilos. Pese a ello, y aunque se quedara lejos de las medallas, su arrojo sobre el tatami es un buen comienzo para futuros éxitos.

Sobre el tatami pero sin judogi

Por otra parte, también sobre el tatami, mientras los combates se sucedían, otra zamorana era protagonista del campeonato. En esta ocasión como árbitro, debutando en competición y demostrando su compromiso con el judo, Miriam Silvares ttomaba decisiones y ponía su grano de arena a la jornada regional.

Medallas, aprendizajes y mucho judo. Así saldó su fin de semana un Club Judo Morales cuya presencia en el podio es habitual y que sigue creciendo con pasos firmes.