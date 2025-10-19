Zamora, unida para luchar contra el cáncer: La marcha "Mucho x Vivir 2025" une hoy deporte y compromiso social

La Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora, con la colaboración técnica de Smartchip y el inestimable apoyo de Iberdrola como patrocinador principal, organiza hoy la XVII Carrera "Mucho x Vivir Zamora 2025". Una prueba que trasciende su identidad deportiva para convertirse en una jornada capaz de combinar a la perfección actividad física, compromiso social y diversión.

Una meta: recaudar fondos para seguir luchando contra el cáncer

Una vez más, la ciudad y buena parte de la provincia de Zamora que se desplace hasta la capital, tomará parte en esta cita deportiva cuyo objetivo es el de recaudar fondos para sostener y ampliar los programas y servicios gratuitos que ofrece la Asociación Española Contra el Cáncer en Zamora a pacientes oncológicos y sus familias. Un bien de altísimo valor en busca de un fin máximo, superar el reto del 70% de supervivencia en cáncer gracias a la investigación. Tarea que está marcada en la agenda de la asociación desde hace años y por la que lucha sin descanso.

Inicio y llegada a la Ciudad Deportiva

Como viene siendo habitual, para reforzar la labor de la Asociación Española Contra el Cáncer (que acompañó a casi un millar de pacientes y familiares el pasado año gracias al trabajo de sus 12 profesionales y más de 350 voluntarios), Zamora se echará a la calle para formar parte de una carrera que volverá a tener su inicio en las pistas de la Ciudad Deportiva Municipal de Zamora a las 11.00 horas. Momento en el que arrancará tanto la modalidad competitiva de esta prueba como la no competitiva, de la que pueden formar parte participantes de todas las edades.

Corredores, andarines, patinadores y ciclistas se darán avanzarán entonces por el habitual recorrido de esta Marcha "Mucho x Vivir" que concluirá en el mismo punto de su partida, estando prevista la entrega de premios a las 12.30 horas en el parking del recinto municipal. Será entonces cuando se oponga el punto y final a esta jornada solidaria respaldada por Iberdrola como patrocinador principal y motor del programa "Juntos Contra el Cáncer". Una firma a la que se han unido otras muchas, así como instituciones, para unidos dar un paso importante en la lucha contra esta enfermedad.

Día Mundial contra el Cáncer de Mama

Cabe recordar que, la popular carrera organizada por la Asociación Española Contra el Cáncer se celebra esta ocasión el 19 de octubre, Día Mundial del Cáncer de Mama. Situación que enlaza la cita deportiva con la campaña de sensibilización sobre el cáncer de mama que, en esta ocasión, cuenta con el lema "Nos lo tomamos a pecho". Una campaña que forma parte de las múltiples acciones que la asociación realizada cada año y que se ven respaldadas por cada zamorano que se ha inscrito para participar en esta Marcha "Mucho x Vivir" que cada año une a Zamora por una buena causa.