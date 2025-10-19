El Zamora CF visita a la SD Ponferradina dispuesto a conquistar El Toralín

Puede que en el Zamora CF no quieran hablar de una final o de un partido de urgencias, pero lo cierto es que el derbi regional de este mediodía en El Toralín ante la SD Ponferradina se presenta como una cita muy importante para el Zamora CF que, después de dos derrotas consecutiva en las que ha encajado un total de seis goles, necesita volver a sumar de tres en tres para no alejarse de un play-off que tiene a dos puntos.

La semana ha ido de menos a más en el Ruta de la Plata: desde la necesaria recuperación anímica tras el palo del Real Avilés hasta la máxima ilusión por disfrutar, junto a la afición desplazada que será mucha, de otra jornada para el recuerdo como la que se vivió la temporada pasada y que Juan Sabas recordaba este viernes en la previa. El entrenador de los rojiblancos también admitía que durante los últimos días han hecho especial hincapié en el trabajo defensivo, recordando que arriba sí tienen pegada. "Hemos trabajado conceptos defensivos y también hay que incidir en que tenemos gente muy buena arriba para poder sacar más rendimiento a nivel ofensivo". "Hasta el día de Tenerife el equipo solo había encajado un gol. En Tenerife encaja tres goles con uno menos durante más de 90 minutos. Y el otro día, el porcentaje de probabilidad de anotación nuestra fue del 1,8 y el de la Avilés de 1,2, pero tuvieron una gran pegada y no supimos defender porque en el segundo gol sale un zapatazo desde fuera del área, pegado al palo y es imparable. El tercer gol es evitable, por supuesto, es un saque de banda que se puede evitar, que hay un centro lateral y que no estuvimos finos ahí, pero nosotros tuvimos un 1,8 y ellos un 1,2 de posibilidades de marcar. Eso quiere decir que lo normal es que el partido hubiera quedado 2-1 como estaba, pero supieron jugar en los últimos minutos mejor. El Avilés es un equipo que tiene futbolistas arriba con mucha pegada, eso es así. Entonces, es indudable que llevamos dos partidos con seis goles. Nuestra preocupación es evidente y hemos trabajado durante la semana en poder mejorar esos registros", expuso el madrileño.

Trabajo defensivo

Así, dando especial importancia al trabajo defensivo y conscientes de que el talento arriba tiene que aparecer, el Zamora se presentará ante una SD Ponferradina que ha vivido un inicio de curso amargo y se sitúa en puestos de descenso. Para todos los que analizan los equipos esta situación de los bercianos, que todavía no han ganado en casa, es irreal, y saben que el equipo terminará por despertar, aunque el objetivo del Zamora es que no lo haga hoy. "Es una muy buena plantilla, con muy buenos futbolistas, con objetivos de estar indudablemente arriba y que ha iniciado también con dudas, con un entrenador experto en la categoría que tiene un ascenso, sabe que se trae entre manos y nos va a poner las cosas muy complicadas. Es un escenario para gente con personalidad, gente valiente y sabemos las dificultades que tenemos, pero vamos a ir con todas a poder poner en problemas a la atmósfera e intentar sacar los tres puntos", apuntó el responsable del banquillo zamorano respecto a su oponente, cuyo técnico, Fernando Estévez, tampoco escatimó en elogios hacia el club rojiblanco que, recordó, ha hecho un proyecto para estar arriba, con jugadores de calidad y uno de los delanteros mejor valorados de la categoría como es Javier Eslava. Además, Estévez hizo un llamamiento a su afición para que los arrope en este encuentro que confían sea un punto de inflexión para ellos.

Posible once inicial del Zamora CF / LOZ

Con el objetivo de impedir la fiesta berciana, Juan Sabas pondrá en juego un once al que podría regresar Athuman tras cumplir su partido de sanción, acompañando a Erik Ruiz en el centro de la zaga y con Rufo Lucero y Merchán en los laterales, sin olvidar a Fermín Sobrón que es indiscutible bajo palos. Uno metros por delante estarían Mario García y Carlos Ramos, con Sancho y Burón en los extremos, para acabar con Kike Márquez en la mediapunta y Eslava como gran referente del ataque.