El Zamora CF encaja su tercera derrota consecutiva ante la Ponferradina en El Toralín

Un Zamora CF bastante gris volvió a encajar una nueva derrota, la tercera consecutiva en la liga, en su visita al estadio municipal El Toralín ante la Ponferradina por 2-0. Los de la Ruta de la Plata solo estuvieron a buen nivel en los primeros 25 minutos de partido, pero su juego se fue diluyendo poco a poco y los bercianos, en su primera ocasión clara de gol, anotaron el 1-0 por medio de Andoni López. Los de Sabas fueron incapaces en la segunda parte de tirar entre los tres palos y en el tramo final del encuentro Xemi marcó la sentencia para los locales.

El técnico de los zamoranos, Juan Sabas, hizo algunas variaciones respecto al último equipo titular que jugó contra el Real Avilés. Sergi López entró en el lateral derecho y Rufo, adelantó su posición a la línea medular por banda derecha. Athuman entró como defensa central, en detrimento de Luismi, que se sentó en el banquillo. En la zona del centro de campo hubo también novedades en la dirección de juego. Markel Lozano, ex de la Ponferradina entró por Mario, y Clavería suplió a Carlos Ramos. Con su habitual esquema táctico 4-4-2, el conjunto zamorano salió mejor posicionado sobre el terreno de juego y dio mejores sensaciones en el arranque de la primera parte. Los visitantes crearon muchos problemas a los bercianos desde las bandas.

Sergi López, desde el lateral derecho, se incorporó al ataque y puso en problemas a la zaga local en un centro pasado al que no llegó por poco en área pequeña Eslava en el minuto 3. Ahora le tocó el turno a Merchán, que por el costado izquierdo, realizó un centro pasad al área, al que no llegaron en área pequeña ni Rufo ni Eslava en el 12.

La Deportiva recurrió a balones en largo para tratar de inquietar a la segura defensa zamorana. Los primeros pitos comenzaron a escucharse por los aficionados locales desde la grada por el pobre juego que estaba ofreciendo su equipo. Markel Lozano y Clavería le estaban ganando la partida en el centro del campo a San Emeterio y Undabarrena, teniendo su equipo más la posesión de balón y siempre dando más sensación de peligro, aunque sin que ninguno de los dos contendientes creara una ocasión clara de gol. Los primeros 25 minutos fueron de claro dominio visitante, aunque después el juego se equilibró más. Cuando se llegó a la primera media hora de juego, la Ponferradina, en su primera llegada con peligro, casi logró marcar en una jugada a balón parado. Keita lanzó un córner cerrado y casi marcó un gol olímpico, pero el portero Fermín Sobrón envió con apuros a saque de esquina. Tres minutos más tarde, Keita probó fortuna y su disparo desde fuera del área se marchó rozando el larguero. El nivel de juego de los zamoranos bajó enteros e hizo que los bercianos comenzaran a dominar más el partido. El Zamora buscó sacudirse ese empuje de los locales y lo intentó en ataque en una jugada a balón parado. Kike Márquez la puso al área y Rufo remató por encima del larguero en el 35.

Sin embargo, un minuto más tarde, la Ponferradina abrió el marcador en una jugada en la que Keita puso un pase a la posición de Diego Moreno, que la centró al área para que el lateral zurdo Andoni López rematara de cabeza sin oposición al fondo de la red. Los locales estaban avisando en el tramo final de la primera parte y manifestó su superioridad con el 1-0. Los de la Ruta de la Plata reaccionaron a este tanto adverso y dispuso de una clara oportunidad a los 42 minutos en un potente disparo de falta directa de Kike Márquez, que ase marchó fuera por centímetros. Y los visitantes tuvieron la última en el 44 en otra jugada de estrategia. Rufo remató de volea un saque de esquina y el esférico se fue fuera por poco.

Tras la reanudación, Juan Sabas realizó un cambio metiendo en el campo a Loren Burón, en lugar de Sergi López. El Zamora casi logró el empate en el inicio de la segunda parte en un latigazo de Clavería que casi sorprendió a Ángel. El encuentro estuvo bastante parejo, con un Zamora intentando romper el entramado defensivo de su rival. Y a punto estuvo de lograrlo en una buena oportunidad a los 58 minutos en una jugada iniciada por Carbonell, que abrió a la posición de Merchán, quien centro al área y Markel lanzó un fuerte disparo que se salió ligeramente desviado. Los zamoranos comenzaron a tener más el balón, pero tuvo problemas de crear mucho peligro. Sabas no lo vio nada claro e hizo un doble cambio, dando entrada a Carlos Ramos y Sancho, en lugar de Clavería y Kike Márquez, pero el juego del equipo no mejoró mucho Con lo poco que ofreció su rival en ataque, iba por delante en el marcador, y los de la Ruta de la Plata era un querer y no poder. La Deportiva, a la contra, lo intentó en ataque en un remate a la media vuelta del ariete Cortés, que se marchó fuera en el 65. Los zamoranos agotaron todos los cambios, pero les faltó ´punch´ arriba para poner en problemas a la defensa local. Eran incapaces de inquietar a una floja Ponferradina, que le dio la puntilla a los 87 minutos en un remate al larguero de Pau Ferrer, que empujó a la red Xemi. Los zamoranos bajaron los brazos y los bercianos tuvieron una doble ocasión en el descuento para aumentar su ventaja con los remates de Xemi, que se marchó fuera, y de Pau Ferrer, que salvó Fermín Sobrón. Sancho pudo acortar distancias para el Zamora, pero su disparo salió desviado.

Este resultado deja al Zamora en problemas a la espera del próximo encuentro ante el Athletic B.