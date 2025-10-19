Las redes cargan contra el Zamora CF tras la última derrota: "O algunos se ponen las pilas o el proyecto muere"

La derrota por 2-0 del Zamora CF contra la SD Ponferradina esta mañana en El Toralín ha caído como un agua fría entre la afición rojiblanca. Se trata del tercer encuentro consecutivo perdiendo, pero sobre todo se critica la incapacidad del equipo de Juan Sabas para disparar a puerta durante toda la segunda mitad del choque.

El Grupo Páez, propietario del club, ha ratificado su total confianza en el proyecto que ahora mismo lidera el entrenador madrileño, reaccionando con rapidez para tranquilizar en la medida de lo posible al equipo y apaciguar las aguas con los aficionados del Zamora CF.

Por su parte, Sabas ha sido el primero en hacer autocrítica por el rendimiento del equipo en la jornada de hoy: "El nivel ofrecido es para pedir disculpas", ha declarado en rueda de prensa". También aseguró que los entrenadores tienen siempre la maleta preparada: “Seguramente sea el momento más difícil que he podido vivir en el club”, indicó.

Los seguidores del Zamora CF han mostrado su descontento con los últimos resultados del equipo y con sus últimas actuaciones sobre el verde, con críticas muy duras contra los dueños, el entrenador y los jugadores. Tal es el enfado de algunos fans que proponen "ponerse de acuerdo y no ir nadie a ver el partido del domingo", cuando el Zamora CF recibe en casa al Athletic Club B.

El usuario de X @Acatu24 escribe que "es absurdo aguantar con Sabas cuando jugadores y afición claramente no confían en él. Volverán a no salir las cosas el domingo, la putada de la grada será enorme y esto solo hará que empeorar la situación para el que venga, porque esto Sabas no lo va a resolver".

El tuitero @alex_colme16 comenta que la temporada pasada defendió al técnico madrileño "porque las sensaciones eran buenas pero no llegaban los resultados. Pero este año se tiene la sensación de que el equipo no tiene recursos en ataque, absolutamente ningún recurso. Y encima sacrificamos al mejor que tenemos (Carbonell)", ha publicado.

"O algunos se ponen las pilas o el proyecto muere con lo que tenemos", asegura @rodrigobengon. "Creo que el mensaje va dirigido a los jugadores. Y, estando en parte de acuerdo, también creo firmemente que el CT (Sabas) tiene gran parte de culpa en esta deriva del equipo, por supuesto", añade.

"Esto tiene que ser coña macho", ha reaccionado @11Pablofer al leer la noticia del respaldo de la directiva al entrenador. "Menos mal que no se iban a dar tantas oportunidades como el año pasado. Me esperaba bastante más de la dirección del club, debe ser que les da igual tirar la pasta", apostilla.