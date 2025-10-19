Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora: "Nos desconectamos seis minutos y lo pagamos caro"

Raúl Pérez, entrenador del Recoletas Zamora, señaló al término del encuentro ante Adavera Tenefire que su equipo pagó caro “desconectarse durante seis minutos” del encuentro, así como la falta de acierto. Especialmente desde el exterior.

“En la primera parte hemos mantenido una buena línea defensiva, solo nos han metido 30 puntos, pero sin meter una canasta desde fuera es difícil. Además, nos ha vuelto a pasar el problema de todas las jornadas. Nos desconectamos seis minutos y se nos van de 20 puntos. Luego remontamos esa diferencia, nos ponemos a dos, pero volvemos a fallar canastas claves y no nos ponemos arriba”, comentó respecto al duelo, señalando que pese a ello acabó “contento porque el equipo volvió otra vez a remontar a un equipo que va a estar arriba. Un rival muy serio que demostró saber dónde poner la bola y que es un grupo con mucha veteranía”.

Porcentaje de acierto frente a esfuerzo

Precisamente, poner difícil la victoria a las canarias resultó “muy importante” para Rula, ya que “aunque falta saber en esos momentos puntuales, competir como se ha competido con el porcentaje de tiro que se ha hecho” tiene mérito.

Una imagen del encuentro frente a Adareva Tenerife del Recoletas Zamora / Victor Garrido

“Dice mucho de la capacidad del equipo”, destacó, asegurando que “hay que mejorar errores, sobre todo de los cinco o seis minutos que condenan al equipo todos los partidos”, pero que el progreso avanza por buen camino.

Los fallos del tercer cuarto

En cuanto a ese tercer cuarto, Rula destacó que Recoletas Zamora se “precipitó mucho”. “Todavía nos cuesta ver situaciones defensivas que trabajamos, nos cuesta verlas, nos cuesta ver dónde tenemos que atacar y dónde tenemos que defender, dónde está el foco”, comentó, asegurando que, al menos estos partidos, “dan experiencia” y el equipo “volvió a competir con un equipo de arriba hasta el final”. “Me voy con mal sabor de boca por estar otra vez para ganar y no lograrlo, que es lo importante”.

Sobre el plan de partido, Pérez destacó que “en la primera parte no se atacó mal”, pero “La falta de puntería lastró mucho” al equipo.

“En la segunda parte salimos bien, nos ponemos a cuatro, pero nos meten dos canastas seguidas y desconectamos”, subrayó, apostillando: “luego volvemos al plan de partido de apretar a toda la pista, de poder correr, de poder jugar rápido en situaciones de uno contra uno, que es donde estamos cómodas y fallamos varias opciones que son las que marcan las diferencias. Pero las sensaciones son buenas”.

Buenas sensaciones de cara al futuro

Precisamente, sobre esas buenas sensaciones de cara a futuro con un calendario más favorable, el entrenador de Recoletas Zamora destacó: “Espero que se traduzcan en algo positivo. Creo que estamos construyendo el grupo todavía".

"Al final no tuvimos apenas pretemporada y para nosotros, haber estado sin jugadoras como Aina, que es una jugadora importante, se nota. Nos han tocado tres equipos de la zona alta y hemos dado el callo. Creo que, al final, cuando vengan los equipos de la zona media de la tabla, si jugamos como este último cuarto, vamos a sacar muchos partidos”, concluyó.