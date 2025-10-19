Primera reacción de los Páez tras la derrota del Zamora CF ante la SD Ponferradina: calma y confianza

La derrota del Zamora CF en Ponferrada (2-0) ha caído como un jarro de agua fría sobre el equipo rojiblanco y los aficionados.

Tras los dos últimos partidos, se tenía la confianza de poder sumar este domingo un triunfo que paliase la crisis y permitiera a los zamoranos acercarse a los puestos de privilegio, pero no ha sido posible.

A pesar de este 2-0 en El Toralín, el Grupo Páez, propietario del Zamora CF es claro, y mantiene su total confianza en el proyecto que ahora mismo lidera Juan Sabas desde el banquillo.

Así lo han transmitido fuentes cercanas a los mandatarios a este periódico zanjando así cualquier especulación y haciendo una llamada a la calma.

La semana, no obstante, se prevé dura en el Zamora CF que desde este lunes preparará su encuentro ante el Athletic B del próximo domingo.