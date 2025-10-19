Jorge Rodríguez y Elena Barbero, vencedores de la multitudinaria carrera “Mucho x Vivir”

Jorge Rodríguez y Elena Barbero han sido los grandes vencedores de la multitudinaria carrera “Mucho x Vivir” que durante la matinal del domingo ha llenado Zamora de un mensaje de esperanza en la lucha contra el cáncer.

Un año más han sido cientos los ciudadanos los que han tomado la salida en una cita que es ya todo un “clásico” en el calendario, tanto para los corredores como para aquellos que optan por cubrir el recorrido caminando o en patines. Así, desde primera hora la Ciudad Deportiva de la capital ha sido un hervidero de participantes que querían poner su granito de arena en esta carrera organizada por la Asociación Española contra el Cáncer, con el apoyo de Iberdrola y de las instituciones públicas, que estuvieron representadas en una foto de familia para la esperanza.

En cuanto a lo puramente deportivo, el primero en cubrir los 7.000 metros de recorrido urbano por la capital del Duero fue Jorge Rodríguez, con un tiempo de 24:42. El atleta zamorano, actualmente en el CA La Bañeza, cruzó la línea de meta en solitario tras una prueba que dominó de principio a fin. Le acompañaron en el podio general masculino Mohamed Qarqour y Raúl Álvarez, plata y bronce, respectivamente.

A. F. / A. B.

Por lo que se refiere a las féminas, Elena Barbero, del Zamora Corre, fue la más rápida, y la 27ª en la clasificación global con un tiempo de 31 minutos. Poco después llegaba a meta Andrea Esteban como segunda para cerrar el trío vencedor con Ana Temprano.

A partir de ahí, el público presente fue recibiendo a todos los participantes entre aplausos y es que, más allá del tiempo registrado, lo importante fue mostrar el apoyo en la lucha contra la enfermedad y Zamora, un año más, demostró su solidaridad.

DETECCIÓN PRECOZ

Durante la jornada, la presidenta de la AECC de Zamora, Inmaculada Hernández, ha mostrado su alegría por que se hayan superado los 8.000 inscritos alcanzados en la pasada edición de esta carrera solidaria, lo que, sin duda, reafirma esta prueba como una de las más numerosas.

En declaraciones a la agencia EFE, Hernández ha resaltado la importancia de la detección precoz en este tipo de cáncer y ha pedido a todas las mujeres que "a pesar de los problemas que ha habido con los cribados" en Andalucía, acudan a ellos porque esa detección precoz "salva vidas y hace que la supervivencia en cáncer sea más efectiva". Por ello, ha pedido a la población que "crea en la sanidad y acuda a los cribados".

Por su parte, el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo, ha declarado como patrocinador principal de la carrera que la compañía hidroeléctrica se vuelca para respaldar todas las iniciativas de mejora de la calidad de vida de los enfermos de cáncer y de apoyo a la investigación.

A la carrera han asistido, entre otras autoridades, la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco, que ha sido la encargada de dar el pistoletazo de salida de la carrera y que ha insistido en la importancia de los cribados y los tratamientos y el esfuerzo que realiza en ello el Gobierno autonómico.