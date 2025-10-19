Así habla Juan Sabas tras la derrota del Zamora CF ante la SD Ponferradina: "El nivel ofrecido es para pedir disculpas"

“Seguramente sea el momento más difícil que he podido vivir en el club”. Así de claro se mostró Juan Sabas este domingo al término del encuentro ante la Ponferradina (2-0) recordando que “tuvimos otro el año pasado en el inicio, supimos revertir la situación y en esta ocasión tenemos que intentar hacer lo mismo”. Centrado en el encuentro en El Toralín, el entrenador del Zamora recordó que tuvieron 25 minutos en los que su equipo manejó el partido y tuvo el control ante un rival que “no sabía cómo atacarnos” pero después, se lamentó “se ha caído el equipo”. “La verdad es que el nivel ofrecido es para pedir disculpas a nuestros aficionados que se han desplazado y que venían con muchísima ilusión y a la gente que se ha quedado allí, es la realidad”.

“Tenemos que mirarnos todos el ombligo, hacer un examen de conciencia a fondo y lo único que se puede pedir en la vida cuando tienes problemas es unión y echarle muchos cojones. Y el que salga al campo que sepa que tiene que defender el escudo y que tiene que tener un respeto al escudo e ir a muerte a la defensa de ese escudo”.

En su intervención recordó que en el descanso hablaron de que estaban en el partido porque “con 1-0 estás en disposición de empatarlo en cualquier momento” pero, “el equipo no entra bien”. “Hemos hecho cambios para ver si cambiaba la dinámica y no ha cambiado y hemos cambiado el dibujo para ser más ofensivos al final con línea de 3 y no hemos creado ocasiones de gol y lo único que hemos hecho ha sido debilitarnos en nuestra área".

Así, se lamentó que ningula de las soluciones salieron bien, ni los hombres de refresco.

En cuanto a su situación personal sí dejó claro en rueda de prensa que «los entrenadores estamos respaldados pero estamos con la maleta siempre preparada en casa, eso es la realidad. ¿Cuántos entrenadores van? Yo me dedico a entrenar, a hacerlo lo mejor posible, a degastarme lo máximo cuando estoy en un equipo y no puedo decir más. Las decisiones de entrenadores no son mi competencia». En este sentido, añadió que «yo intento entrenar el día a día, analizar al rival, analizar nuestros errores, intentar hacerlo lo mejor posible, intentar revertir esta situación, que es complicada y de pesimismo. Mi idea es revertirla, indudablemente, pero las demás personas no sé lo que opinan, es un momento duro, es así, hay mucha gente que se alegra del momento duro de las demás personas, yo no me alegro nunca de ninguna situación mala de los demás. Lo único que hago es levantarme todos los días, ir con una sonrisa a trabajar, intentar hacer lo mejor posible y a partir de ahí que sea lo que Dios quiera».

Lo cierto es que los Páez sí han mostrado su respaldo a Sabas y así lo han transmitido a este periódico.