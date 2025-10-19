Fermín Sobrón, portero del Zamora CF tras perder ante la Ponferradina: "El vestuario está jodido, pero se levantará"

Fermín Sobrón reconocía que el vestuario estaba mal tras la derrota encajada. "Teníamos muchas esperanzas puestas en volver a coger sensaciones, en hacer un gran partido aquí en Ponferrada. No hemos estado bien y así se ha visto en el partido. El vestuario está jodido, pero se levantará". En su intervención sí matizó que, en la primera parte, antes del gol, sí se encontraban bien y estaban teniendo acercamientos, pero con el 1-0 todo se truncó y no fueron capaces de reaccionar. "El gol ha sentado como un jarro de agua fría. Yo creo que ninguno esperábamos que prácticamente en el primer acercamiento de la Ponfe nos castigasen, pero así es el fútbol. Luego hemos salido con el ánimo de darle la vuelta a la situación, de volver a tener esas sensaciones buenas con balón, intentar generar superioridades, pero creo que no nos hemos encontrado cómodos en ningún momento de la segunda parte y al final no hemos conseguido llegar vivos al final del partido".

Con todo, aseguró que es un problema colectivo porque "no estamos dando nuestro mejor nivel, no estamos dando nuestro 200%, que es lo que hay que hacer para ganar en esta categoría tan complicada. Y humildad, agachar las orejas y mañana entrenar otra vez".