María O'Mullony y Elba Álvarez ayudan a España a sumar otros dos puntos ante Israel

La selección española femenina de balonmano saldó ayer con un cómodo triunfo su segundo partido clasificatorio para el próximo Campeonato de Europa al ganar por 22-38 a Israel. Un resultado al que contribuyeron con goles las dos canteranas del Balonmano Zamora que forman parte de "Las Guerreras", María Prieto O’Mullony y Elba Álvarez.

La lateral zamorana fue una de las máximas goleadoras del conjunto de Ambros Martín con cinco dianas, mientras que la brava central del Super Amara Bera Bera sumó tres goles al saldo del combinado nacional, que pone rumbo así al próximo Mundial y deja aparcada su clasificación para el próximo torneo continental hasta el año que viene, cuando se enfrentará al último rival del grupo al que le queda por medirse: Austria.

Partido sin apuros

"Las Guerreras" no sufrieron en exceso en Bratislava, tal y como reflejaron los once goles de ventaja (4-15) con los que contaban las de Ambros Martín antes de cerrar la primera parte, que ya golearon el pasado jueves a Grecia por 35-15 en la primera jornada de la fase de clasificación, a los veinte minutos de juego.

El claro reflejó de la distancia sideral que separa en estos momentos al conjunto español del equipo israelí, al que de nada le sirvieron los hasta dos tiempos muertos que solicitó el preparador hebreo para tratar de reconducir la situación.

Las "Guerreras", con Omu y Elba en sus filas, posan tras una sesión de entrenamiento en Puerto Sagunto. / RFEBM

Pero nada podía detener a las Guerreras, que lideradas en ataque por la lateral Danila So Delgado, que cerró la primera mitad con cinco dianas, y en defensa por la guardameta Nicole Wiggins, que alcanzó el descanso con un 46 por ciento de paradas, desarbolaron por completo a su rival.

Una segunda parte de mero trámite

Goles y paradas que permitieron a España concluir el primer período con una renta de once goles (7-18) que convirtió los segundos treinta minutos en un mero trámite para las de Ambros Martin.

Una circunstancia que no impidió que el equipo español lograse ampliar todavía más su ventaja en la segunda mitad como reflejó el 22-38 final que afianzó al conjunto español en la primera plaza del grupo 6, eso sí, empatada a puntos con Austria, que como las Guerreras cuentan por victorias sus partidos.