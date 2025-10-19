Fútbol
Drenthe, ingresado por un derrame cerebral
El exjugador del Real Madrid, de 38 años, sufrió el viernes el percance y su familia pide "tranquilidad y privacidad"
Redacción
Royston Drenthe, exjugador de equipos como Feyenoord, Real Madrid, Hércules o Racing Murcia, se encuentra ingresado tras sufrir el viernes un derrame cerebral, según informó en las redes sociales el grupo de exprofesionales del FC de Rebellen, del que forma parte el neerlandés.
Según el comunicado del colectivo, su familia "pide tranquilidad y privacidad durante este periodo para que puedan brindarle el apoyo que necesita para su recuperación" y añade que "está bien atendido y en buenas manos".
El Europeo de 2007
Drenthe, de 38 años, tuvo una irrupción estelar en el Feyenoord y su gran actuación en el Europeo juvenil de 2007, en el que logró el título, le permitió llegar al Real Madrid, en el que no pudo triunfar.
Tras su paso por el club blanco llevó a cabo una carrera sin éxito en el Hércules, Everton, Alania Vladikavkaz, Reading, Sheffield Wednesday, Kayseri Erciyesspor, Baniyas, Sparta Rotterdam, Kozakken y Racing Murcia.
- Rifle con mira telescópica, telémetro laser... y hasta un dron: el inagotable material incautado 'in fraganti' a un furtivo en la Sierra de la Culebra
- Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
- Aplazado el Zamora-Ourense de Primera RFEF
- Una mujer de 37 años queda atrapada tras un choque entre dos vehículos a la altura de Toro
- Montamarta rinde un emotivo homenaje a Marcelino Pérez de Blas, el alma del Casino
- Un nuevo accidente en la plaza de Hacienda de Zamora por un balonazo reabre el debate sobre el fútbol en los parques