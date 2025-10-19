Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol Sala

David Novoa y la selección española no pueden con Marruecos (4-2)

El benaventano está convocado con la Absoluta

David Novoa y la selección española no pueden con Marruecos (4-2) | RFEFS

David Novoa y la selección española no pueden con Marruecos (4-2) | RFEFS

La selección española de fútbol sala, con presencia del jugador benaventano David Novoa, no pudo superar a Marruecos en el primero de los amistosos previstos que sirve de preparación para el Europeo. La Roja acabó perdiendo (4-2) pero las sensaciones que dejó Novoa fueron más que positivas. El combinado nacional volverá a jugar el martes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents