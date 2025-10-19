Carrera "Mucho por vivir" de Zamora: horario, recorrido y actividades al finalizar la prueba

Este domingo, 19 de octubre, Zamora celebra la carrera "Mucho x vivir" con motivo del Día Internacional Contra el Cáncer de Mama. Esta carrera, con modalidad competitiva para corredores de todas las categorías, y modalidad para "andarines", logra cada año la participación unos 10.000 zamoranos que quieren aportar su grano de arena a la investigación contra el cáncer y a la atención de las pacientes a través de la labor que organiza la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

Dicha entidad sin ánimo de lucro es la organizadora de esta prueba que en 2025 cumple 17 ediciones en Zamora con el patrocinio de Iberdrola y la colaboración de Fundación Caja Rural de Zamora, MMT Seguros, Ayuntamiento de Zamora y Diputación Provincial.

¿Cuándo comienza la carrera?

La salida de la carrera competitiva tendrá lugar a las 11 horas desde la pista de atletismo la Ciudad Deportiva de Zamora, donde también se situará la meta: los corredores al llegar deberán cruzar el arco de la AECC.

La marcha no competitiva, para andarines y bicis, saldrá del mismo sitio a las 11.05 horas, y su meta estará directamente en el parking exterior de la Ciudad Deportiva, donde recogerán su avituallamiento y accederán a la zona del escenario.

Recorrido de la carrera contra el cáncer de mama de Zamora

La prueba mantiene el recorrido de los últimos, cruzando el río Duero dos veces, tanto corredores como andarines, la única diferencia estará en la llegada a la meta: solo los corredores de la carrera competitiva tendrán que entrar a la pista de atletismo de la Ciudad Deportiva. El recorrido concreto es el siguiente.

Recorrido: Salida de las pistas de la Ciudad Deportiva, Bajada de la rotonda, Obispo Acuña, Guerrero Julián Sánchez, Arapiles, Cristo Rey, Santiago Alba Bonifaz, Parque de la Marina (Paseo Central), Santa Clara, calle Santiago, El Riego, La Feria, Rotonda "puerta de la Feria", Avda. de la Feria, calle Vega, Almena Rosa Chacel, Puente de Los Poetas, Avda. del Nazareno de San Frontis, Puente de Piedra, bajada por rampa al paseo fluvial (frente Ronda Puerta Nueva), Paseo de los Tres Árboles (camino más próximo al río), cambio de sentido bajo Puente de Los Tres Árboles (camino paralelo al Instituto Río Duero) hacia la Ciudad Deportiva, llegada a pistas.

Los participantes de la prueba, en cualquiera de las modalidades, tendrán a su disposición un único avituallamiento tras la línea de meta (líquido y solido), ubicado en el Parking Exterior de la Ciudad Deportiva.

Actividades al finalizar la prueba:

11:45h Masterclass de Yoga

12:30h Entrega de premios

13:00h Masterclass de Zumba

Premios para corredores

Para la carrera competitiva, se entregará premio a los tres primeros clasificados de la categoría absoluta y de cada categoría (masculinas y femeninas), con la siguiente distribución de categorías:

ABSOLUTA

JUVENIL (12 a 17 años)

SENIOR (18 a 34 años)

VETERANO A (35 a 44 años)

VETERANO B (45 a 59 años)

VETERANO C (60 años en adelante)

La entrega de premios será en el escenario situado en el Parking Exterior de la Ciudad Deportiva a las 12:30h.