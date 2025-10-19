El Caja Rural CB Zamora viaja a Mallorca en busca del tercer triunfo

El Caja Rural CB Zamora inicia esta tarde (19.15 horas) un particular "tourmalet" en el calendario, que incluirá dos encuentros de Liga y otro de Copa en apenas ocho días que llevarán al equipo a visitar Mallorca, Melilla (miércoles 22) y Alicante (domingo 26). Paso a paso, la primera cita será en Baleares donde tratarán de rehacerse y quitarse el sabor amargo de la última derrota ante Ourense y con esa intención se desplazó ayer la expedición liderada por un Saulo Hernández que cumplirá su partido 401 en los banquillos y que pide a los suyos un baloncesto serio, regular en cuanto a la intensidad y con buen rendimiento defensivo como la fórmula imprescindible para hacerse con la tercera victoria de la campaña. Sobre el rival, tal y como apuntaron desde el club, cuenta con una plantilla integrada por jugadores renovados como Jorge Martínez, Jon Ander Aramburu y Brian VÁzquez, así como hombres con experiencia en la categoría como pueden ser Lucas Capalbo (selección uruguaya), Juan Bocca (selección argentina), Osvaldas Matulionis (ex de Fuenlabrada), Pedro Bombino (máximo anotador del equipo) y el reciente fichaje de Löic Menuge, jugador de Oviedo la pasada temporada.

Un recién ascendido

Sobre este recién ascendido, el entrenador zamorano puso en valor en la previa de esta cuarta jornada que es un plantel que mantiene la estructura del pasado curso, al igual que lo hizo el CBZ el año anterior y "se les nota desde el primer segundo esas ganas de competir y ese hambre, además de una pasión en el juego que es envidiable. Yo creo que lo que tenemos que hacer es ponernos a ese nivel. Nosotros nos tenemos que considerar, porque lo somos prácticamente, nuevos en la categoría y debemos conservar la humildad. No podemos ir jamás a un partido con la sensación de que estamos por encima de nadie. Con todo, opino que el primer paso para poder intentar competir en Mallorca tiene que ser el partir con esa humildad con la que vamos siempre" y, después, añadió, intentar imponer un ritmo rápido y su seña de identidad.

"Es un equipo que juega con muchos contactos, es muy aguerrido. Son el primer equipo de la liga ahora mismo en robos de balón y son un conjunto que va a poner el nivel de agresividad y de contactos muy arriba. Yo creo que nosotros tenemos que igualarlo. Si somos capaces de igualar ese nivel de contacto, si somos capaces de correr y si somos capaces de hacerlo sin pérdidas tendremos opciones de llevarnos el partido", puntualizó Hernández solo tiene la duda de Ty para el duelo, mientras que podrá contar con el resto de sus efectivos disponibles.