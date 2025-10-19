La Bovedana sigue sin arrancar esta temporada en Tercera RFEF y empata ante el Capiscol CF

La Bovedana alargó ayer su mala racha de resultados en el inicio de temporada en Tercera RFEF con un empate en casa ante el Capiscol CF (1-1) que deja al equipo de Sergio Mata en la parte baja de la clasificación. Tabla que comanda Villa de Simancas con puño de hierro.

Una mala racha

La formación zamorana arrancó la liga con victoria, pero desde aquel triunfo por 6-3 ante el CD Navega, no ha vuelto a sumar los tres puntos en el resto de jornada. El plantel de Bóveda de Toro perdió sus dos encuentros como visitante y empató los dos que disputó como local, incluyendo el jugado en el día de ayer en el que un error durante los últimos minutos le privó de terminar esa larga sequía de triunfos.

Con espíritu de darle la vuelta

El equipo zamorano jugó bien sus bazas y buscó enderezar el rumbo desde el primer minuto de juego. Sin embargo, Capiscol CF se defendía con acierto.

Pese a los intentos por romper el 0-0 inicial que tuvieron ambos equipos, el encuentro se fue sin goles al descanso. Una situación que no tardaría mucho en cambiar.

Victoria acierta, pero las visitantes igualaron

Apenas transcurrían diez minutos de la segunda mitad cuando Victoria batía a la visitante Amelia y adelantaba a una Bovedana que trabajó por retener y ampliar su ventaja durante los siguientes minutos. Un ejercicio que no tuvo éxito pues, a cuatro minutos para el final, la visitante Lara aprovechó para anotar el definitivo 1-1 y forzar el reparto de puntos. Un resultado que deja a las «moradas» con cinco tantos en su casillero.