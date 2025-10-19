GETAFE 0 - REAL MADRID 1
Bordalás denuncia las provocaciones de Vinícius: "¡Qué buen cambio!"
El entrenador del Getafe, José Bordalás, ha denunciado las "provocaciones" de Vinícius tras la victoria del Real Madrid en Getafe. Según ha explicado el técnico azulón en Movistar+, el delantero brasileño se ha burlado de él tras provocar la expulsión de Nyom.
"El pique no ha sido con Bellingham", ha apuntado Bordalás cuando le han preguntado sobre las imágenes en las que se le ve encarado con el inglés. "Le he dicho que no hable tanto, pero ha sido al principio con Vinícius. Ha venido a decirme '¡qué buen cambio!'. No tiene por qué venir a provocarme", ha denunciado.
La roja a Nyom
Bordalás acababa de sacar al campo a Nyom, sustituyendo a Kiko Femenía que tenía tarjeta y que era la pareja de baile de un Vinícius fresco, tras saltar al campo unos minutos antes. Sin embargo, Nyom solo ha durado 39 segundos en el campo, siendo expulsado por un golpe al delantero brasileño con el balón lejos de la acción.
En ese momento, según Bordalás, ha sido cuando el '7' blanco se ha burlado de su cambio y de la expulsión de Nyom. Una roja "injusta y excesiva" que el entrenador del Getafe ha achacado al cuarto árbitro: "Es el que le ha dicho al árbitro 'roja, roja'".
Además, Bordalás se ha quejado del doble rasero de los colegiados. "Ha habido faltas muy similares en el primer tiempo y no se han sancionado con tarjeta al Real Madrid", ha afirmado el técnico.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rifle con mira telescópica, telémetro laser... y hasta un dron: el inagotable material incautado 'in fraganti' a un furtivo en la Sierra de la Culebra
- Así ha sido la exclusiva boda de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith: móviles prohibidos, famosos por doquier y un incidente inesperado
- Vandalizan el Puente de Piedra con pintadas contra Sánchez y el Ayuntamiento responde con una limpieza exprés
- Cierra otro emblemático negocio del centro de Zamora capital
- Aplazado el Zamora-Ourense de Primera RFEF
- Una mujer de 37 años queda atrapada tras un choque entre dos vehículos a la altura de Toro
- Montamarta rinde un emotivo homenaje a Marcelino Pérez de Blas, el alma del Casino
- Primer concierto confirmado para las Fiestas de San Pedro 2026: un grupo que ya ha agotado entradas en Zamora