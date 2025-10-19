El Amigos del Duero regresa sin puntos de su visita a Palencia

El CD Amigos del Duero no pudo sacar punto alguno de su visita a El Otero, feudo de un Palencia FF que se impuso por 2-0 a las zamoranas gracias a su acierto en minutos decisivos del encuentro.

Las zamoranas, que presentaron batalla a lo largo del encuentro y tuvieron opciones para lograr un mejor resultado, arrancaron el duelo encajando pronto el 1-0.

Lucía adelantó al cuadro local en el minuto 4 y facilitó con ello que los tres puntos se quedaran en Palencia.

El CD Amigos del Duero no tiró la toalla y batalló durante toda la primera mitad, pero en el minuto 46, llegó un 2-0 que complicaba todavía más su tarea.

En la recta final del envite, el cuadro zamorano buscó reaccionar con varios cambios, pero su falta de presencia y acierto en área rival acabó siendo insalvable.