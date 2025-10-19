Fútbol Femenino
El Amigos del Duero regresa sin puntos de su visita a Palencia
Las zamoranas encajaron muy pronto el 1-0
J. B.
El CD Amigos del Duero no pudo sacar punto alguno de su visita a El Otero, feudo de un Palencia FF que se impuso por 2-0 a las zamoranas gracias a su acierto en minutos decisivos del encuentro.
Las zamoranas, que presentaron batalla a lo largo del encuentro y tuvieron opciones para lograr un mejor resultado, arrancaron el duelo encajando pronto el 1-0.
Lucía adelantó al cuadro local en el minuto 4 y facilitó con ello que los tres puntos se quedaran en Palencia.
El CD Amigos del Duero no tiró la toalla y batalló durante toda la primera mitad, pero en el minuto 46, llegó un 2-0 que complicaba todavía más su tarea.
En la recta final del envite, el cuadro zamorano buscó reaccionar con varios cambios, pero su falta de presencia y acierto en área rival acabó siendo insalvable.
FICHA DEL PARTIDO
CD Palencia Fútbol Femenino: Laura (Silvia, m. 46), Noelia Ortoño, Julia (Anabel, m. 33), Jessica, Mariela, Sara, Lucía (Yessica, m. 76), Rocío, Naila (Jacqueline, m. 78), Natalia (Sandra, m. 76) y Noelia Peña.
Caja Rural CD Amigos del Duero: María, Noemí (Geraldine, m. 76), Judith, Paula Escola, Paula Díaz, Ariadne, Alba, Marie (Andrea, m. 51), Yaiza (Irene, m. 66), Ana García (Natalia, m. 66) y Carla (Ana Fernández, m. 76).
Goles: 1-0: m. 4, Lucía; 2-0: m. 46, Naila.
Árbitro: Santiago Quirce Lorenzo, auxiliado en bandas por Julia Rodríguez y Virginia Martín. Sin amonestaciones.
Incidencias: Partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Gonalpi disputado en el campo municipal El Otero de Palencia. Buena entrada.
