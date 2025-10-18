El zamorano Jonatan Escribano refuerza al CD Benavente

UEl CD Benavente se está tomando con una gran ilusión su temporada en Regional de Aficionados y prueba de ello es el fichaje anunciado ayer para reforzar al equipo tomatero que ocupa una flamante segunda posición en la clasificación del Grupo B. A pocas horas de que se juegue un nuevo derbi provincial en la Liga Regional de Aficionados, el club tomatero ha logrado la incorporación de Jonatan Escribano, un defensa polivalente, que puede jugar también de pivote, pretendido por Santi Redondo desde hace tiempo. El futbolista estará este domingo ante el Moraleja y es previsible que debute con su nueva camiseta. El jugador zamorano ha estado en equipos como Villaralbo, Amanecer, Tordesillas, Unión Puerto, P0rtmany, Benicarló o Xátiva.

Escribano podría debutar mañana mismo en el derbi provincial que los tomateros jugarán contra el Moraleja a las 19.00 en el Luciano Rubio.

El tercer clasificado, Zamora B tendrá un difícil rival esta tarde en el campo anexo al Ruta de la Plata a las 16.00 horas en un duelo que le enfrentará al histórico La Bañeza que no pasa por sus mejores momentos. El filial rojiblanco no conoce la derrota todavía ya que ha sumado dos victorias y tres empates en las cinco jornadas y no parece dispuesto a ceder puntos esta tarde.

Por su parte, el Noname tiene una buena oportunidad de sumarse a la parte alta de la clasificación en la visita que rendirá esta tarde (16.00 horas) al Vitoria que es penúltimo en la clasificación con solo dos empates sumados hasta el momento. El Noname lleva dos jornadas sin perder, un dato que puede indicar una clara mejoría tras un comienzo de liga con un solo punto en las tres primeras jornadas. n