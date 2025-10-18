Regional de Aficionados
El Zamora CF "B" sigue con su racha: El filial zamorano suma otro triunfo ante La Bañeza en la Liga Regional de Aficionados
Hugo Hernández y Raymond firmaron los tantos del cuadro rojiblanco para decantar el encuentro durante la segunda mitad
El Zamora CF "B" alargó una semana más su excelente inicio de temporada en la Regional de Aficionados y sumó una nueva victoria a su casillero. Esta vez frente a La Bañeza, rival de la zona media de la clasificación, al que "tumbó" por 2-0 a base de trabajo.
Los rojiblancos tuvieron que esforzarse para acabar derribando la resistencia leonesa, que se mantuvo indemne durante toda la primera mitad. Un tiempo en el que, pese a los intentos del bloque de Ramos, la contienda se mantuvo sin goles.
Un gran inicio tras el descanso
El descanso permitió al Zamora CF "B" tomar aire, reordenarse y saltar con nuevos bríos al verde. Un impulso que se dejó notar pues, antes de la hora de juego, el filial abría el marcador.
Hugo Hernández hacía el 1-0 y encaminaba a los suyos a una nueva victoria. Pero, el filial, todavía tendría que seguir trabajando ante La Bañeza, rival que no bajó los brazos.
Los leoneses buscaron en su banquillo elementos para la reacción y trataron de encontrar el empate. Sin embargo, no sorprendieron a un cuadro local con las ideas claras.
Raymond sentencia la contienda
Además, el 1-0 fue clave para que los zamoranos afrontar con mayor confianza la recta final del choque, tramo en el que Raymond puso sentencia con el segundo tanto local.
Invictos una semana más
Ese gol, a pocos minutos del final, ató una nueva victoria del Zamora CF "B", que se encarama a los primeros puestos de la clasificación. Una zona noble que ocupa por méritos propios, al no conocer la derrota todavía esta temporada.
