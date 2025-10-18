Recoletas busca este domingo una nueva victoria ante Adareva

Ut El Recoletas Zamarat recibe este domingo (12.30 horas) al representante canario en la Liga Challenge, un Adareva Tenerife que está realizando un buen comienzo de temporada pese a que hasta el momento tan sólo ha conseguido una victoria en las tres jornadas disputadas, algo similar a lo que le ha ocurrido al conjunto naranja.

Si el Recoletas Zamarat ganó al Castellón, luego le puso las cosas muy difíciles a dos de los conjuntos que lucharán por el ascenso como son Oses Ardoi y Celta; por su parte, el Adareva sumó su victoria también a domicilio ante el Baloncesto Sevilla (77-87) pero cayó por la mínima en casa frente a Unicaja (66-67) y Azulmarino (54-56).

Así pues, el partido de este domingo en el Ángel Nieto se presenta muy igualado aunque las zamoranas parecen tener la obligación de ganar por aquello de jugar en casa. “Vienen con 7 jugadoras y creo que tenemos que tratar de desgastarlas lo más posible y ver si en casa y con nuestra gente podemos llevarnos la victoria”, ha señalado Florencia Niski, escolta del equipo zamorano.

En el equipo zamorano, volverá a ser baja la catalana Aina Martín que todavía no se ha recuperado de su lesión: "Para mí Aina es una jugadora primordial -ha asegurado el entrenador Raúl Pérez-, porque al final es la jugadora que el año pasado acabó siendo la más importante de la plantilla. Creo que nos va a dar un plus cuando vuelva, ojalá sea este domingo y si no yo creo que para la semana que viene estará al cien por cien".

Dentro de la corta plantilla de que dispone el equipo de La Laguna está destacando la ala-pívot serbia, Bojana Stevanovic que llegó al club canario en la pasada campaña tras pasar por Melilla, Azulmarino y Unicaja. Está promediando unos asombrosos 22 puntos y 5 rebotes por partido. Junto a ella destaca la veterana Patricia Soler que ha firmado más de 8 rebotes por partido y 15 puntos en 36 minutos de juego. La ex de Azulmarino Itziar Arregi, que juega de base, y la ex del Zamarat Marta Gómez son los otros dos pilares del equipo que dirige Álex Gómez.

Esta cuarta jornada de Liga Challenge deparará duelos interesantes como el que disputará Azulmarino en Palma contra La Cordá Paterna; el de Osés Ardoi en casa del segundo clasificado, Melilla, o el que jugará el Celta de Vigo en Cáceres.

Por otra parte, el Recoletas Zamora – CD Zamarat y Automoción Vía de la Plata Toyota seguirán caminando de la mano una temporada más, consolidando una alianza que combina innovación, compromiso y pasión por el baloncesto femenino.

Toyota, referente internacional en innovación tecnológica y sostenibilidad en la automoción, continuará vinculando su nombre al proyecto deportivo del Recoletas Zamora, un club que trabaja con la misma visión: crecer con solidez en el presente y construir un equipo de futuro para Zamora.

Además, el club ha tenido el honor de estrenar las nuevas instalaciones de Automoción Vía de la Plata Toyota, unas modernas dependencias que reflejan la innovación y el espíritu de mejora constante que caracteriza a la marca. "Desde el Recoletas Zamora agradecemos sinceramente a la compañía la invitación a su casa, un gesto que fortalece aún más los lazos de cercanía y confianza", señala el club en una nota de prensa.

Con esta renovación, la compañía automovilística refuerza su presencia en la Familia Naranja, apoyando tanto al primer equipo de Liga Challenge como a la cantera, y transmitiendo valores compartidos de esfuerzo, superación y confianza en el mañana.

"Contar con el apoyo de Automoción Vía de la Plata Toyota es un orgullo. Representan la innovación y la visión de futuro que queremos reflejar como club, y juntos queremos seguir marcando el camino de lo que está por venir", destacan desde la directiva del Recoletas Zamora. n