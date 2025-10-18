Nuevos retos para River Zamora y Atlético Benavente

Nueva jornada de fútbol sala en Segunda División B con importantes retos para los dos equipos zamoranos en la categoría. El primero en salir a escena será el Caja Rural River Zamora que juega en casa, en el pabellón Ángel Nieto, donde tratará de conseguir su primera victoria de la temporada. Con solo un punto en su casillero, los zamoranos reciben a un Guardo que, aunque algo mejor, tampoco ha terminado de despegar. Es, por tanto, una gran oportunidad para el equipo que tendrá como reto mantener la concentración de principio a fin.

Mientras, el Atlético Benavente visita al quinto clasificado, el O’Esteo, esta tarde a partir de las 18.00 horas. Los blanquiazules no pueden tropezar en este compromiso sino quieren alejarse más del líder, el Leis Pontevedra, que ahora mismo está con tres puntos más que ellos. Los de Macías esperan un encuentro intenso y complicado en el que esperan hacer valer su calidad y poner sobre la cancha el mejor futsal posible porque el rival se lo va a exigir.

Las chicas visitan Ferrol

Mientras, el equipo femenino del River también tiene partido de Liga en Segunda División. Las zamoranas afrontan este nuevo duelo con necesidades y con ganas de estrenarse en puntos y lo buscarán en casa de Ferrol.