El Noname deja escapar dos puntos en su visita al Victoria

El Noname no pudo pasar del empate en su encuentro de este sábado en casa del CD Victoria y eso que llegaron a contar con una renta de dos goles. Fue Sergio García quien, haciendo gana de su calidad, adelantaba a los suyos en el minuto 17 y solo 4 minutos después el mismo delantero zamorano se la ponía a Viti que hizo el segundo. Lo más difícil parecía hecho pero tocaba gestionar y poco antes del descanso los locales recortaron. Con 1-2 se reinició el encuentro y el Noname no supo cerrar el choque, lo que dio alas al Victoria que en el 87 ponía el 2-2 obligando al reparto de puntos. Este resultado impide al cuadro de Miguel Losada arrancar en Liga y continúa una semana más en la zona media baja de la clasificación. La próxima semana recibirán al CD Benavente.