Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Regional

El Noname deja escapar dos puntos en su visita al Victoria

El equipo de Losada se adelantó pero sucumbió al reparto de puntos (2-2)

Un momento del encuentro. | NONAME

Un momento del encuentro. | NONAME

A. O.

Zamora

El Noname no pudo pasar del empate en su encuentro de este sábado en casa del CD Victoria y eso que llegaron a contar con una renta de dos goles. Fue Sergio García quien, haciendo gana de su calidad, adelantaba a los suyos en el minuto 17 y solo 4 minutos después el mismo delantero zamorano se la ponía a Viti que hizo el segundo. Lo más difícil parecía hecho pero tocaba gestionar y poco antes del descanso los locales recortaron. Con 1-2 se reinició el encuentro y el Noname no supo cerrar el choque, lo que dio alas al Victoria que en el 87 ponía el 2-2 obligando al reparto de puntos. Este resultado impide al cuadro de Miguel Losada arrancar en Liga y continúa una semana más en la zona media baja de la clasificación. La próxima semana recibirán al CD Benavente.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents