Presentación oficial en el pub El Jato
El Graginsa UBA Almendralejo ya viste sus nuevas equipaciones y ropa de calle para la temporada 2025-26
La indumentaria principal es blanca y la segunda de color verde
El Graginsa UBA Almendralejo ya tiene las nuevas equipaciones de juego y ropa de calle para el curso 2025-2026. El Club presentó ayer por la tarde las distintas indumentarias en el pub El Jato. Todas ellas gustaron mucho a los presentes. Fue un evento dinámico en el que intervinieron el entrenador y presidente del equipo, Juan Manuel Sánchez Laja; el primer presidente del UBA, Pedro Álvarez y la concejala de Deporte, Carolina Preciado. En ese orden. También estuvo presente la edil popular María Ángeles Fernández. La cita contó además con la presencia de casi todos los jugadores del Primera Nacional, socios del club, familiares y amigos. El color blanco es el protagonista en la camiseta principal, con líneas verticales rojas y azules, mientras que el verde predomina en el segundo uniforme. Varios jugadores del club ejercieron de modelo en la puesta de largo de las vestimentas y desfilaron entre aplausos por las instalaciones del establecimiento.
Equipaciones ya a la venta
Cabe destacar que los ropajes ya están a la venta y que el UBA estrenará su camiseta principal esta tarde (18.00 horas) ante el Politécnica UEx SM Basket en el Pabellón Extremadura. Tanto la directiva como los jugadores sintieron que el evento tuvo una gran acogida no solamente por como se dio el acto, sino por la ilusión y las ganas que se percibía en el ambiente. Los aficionados podrán adquirir las nuevas equipaciones y ropa de calle poniéndose en contacto con la directiva del equipo.
- Accidente un camión y un turismo en la N-122, con la conductora del coche atrapada
- Esta localidad de la comarca de Benavente, epicentro de una alerta fitosanitaria regional por pulguilla de la patata
- Robo en la iglesia de un pequeño pueblo de Zamora
- Una treintena de empresas de Zamora buscan trabajadores para cubrir 171 vacantes
- Un vecino de Morales de Toro, a prisión por tráfico de drogas: se habían compinchado para formar un grupo criminal
- EsperanZa' ya brilla en Zamora: así es la segunda muestra de Las Edades del Hombre
- Zamoranos por el mundo: los hijos del 75 regresan al pueblo para celebrar su medio siglo
- El dueño de la discoteca By Alice sale de prisión más de un año después de su ingreso provisional tras abonar una fianza de 10.000 euros