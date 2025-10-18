La fortuna da la espalda al CD Villaralbo ante el Bembibre

Nueva derrota del Villaralbo en un encuentro ante el Atlético Bembibre en el que mereció mucho más, pero la falta de gol le pasó factura alargando la crisis azulona. Consciente de lo que estaba en juego, el cuadro local salió a por todas desde el primer minuto de juego y las primeras aproximaciones de peligro no tardaron en llegar. Lo intentó Peralta desde fuera del área y poco después fue Cepeda quien probó suerte sobre la portería del mítico Ivanildo. Ese gran arranque sorprendió a los visitantes que invirtieron los primeros compases en defenderse hasta que igualaron fuerzas en el campo de Los Barreros. Villaralbo y Bembibre impusieron un ritmo alto en busca del primer tanto, que tuvo por el lado azulón Pumareta y por el lado visitante lo rozó el ex del Zamora Valentín Prieto. El 0-0 inicial se mantenía y, aunque parecía que lo tenía algo más cerca el Villaralbo, la mala suerte hizo su aparición y Alex González acertó para poner el 0-1 cuando se cumplía el minuto 24 de encuentro.

Lejos de venirse abajo, los de Oji se lanzaron a por el empate y lo buscaron en jugada y a balón parado, pero la fortuna no estaba de su lado y el poste impidió esa diana que hubiese hecho justicia con lo visto, más aún cuando rozando el descanso un fuera de juego anuló un gol de Cepeda que hubiese sabido a gloria.

Con los deberes de la remontada por delante se reinició el encuentro, aunque en este caso lo hizo con un Bembibre que salió dispuesto a controlar el encuentro. Así, con un cuadro foráneo más incisivo transcurrieron los primeros minutos hasta que, por fin, los locales igualaron fuerzas ante su público y tuvieron ocasiones para el ansiado 1-1, sobre todo a balón parado con numerosos saques de esquina. El tiempo pasaba demasiado deprisa y Oji empezaba a mirar al banquillo pensando en los primeros cambios que introdujeran más oxígeno y más piernas. El Villaralbo ganaba terreno, pero faltaba una mayor determinación en área rival, ese acierto final que les estaba condenando. El reloj avanzaba y la asignatura del gol seguía suspensa haciendo crecer la desesperación entre los jugadores, convirtiendo a Ivanildo, que tuvo que ser atendido, en el mejor del cuadro rival. El Villaralbo no perdía la fe y estaba dispuesto a morir en la orilla poniendo más potencial ofensivo en el campo, mientras que los visitantes erigían un muro inquebrantable. A pesar de todo lo que se intentó y se luchó, pero el fútbol volvió a ser injusto.