Fútbol Sala
El Caja Rural River Zamora regresa de vacío de Ferrol
El cuadro blanquinegro resistió en partido hasta los últimos diez minutos de juego
C. J. T.
El Caja Rural River Zamora no pudo romper su mal inicio de temporada y encajó su quinta derrota consecutiva de la temporada al caer por 5-1 ante el Valdetires Ferrol FSF. Un resultado abultado para los méritos del conjunto blanquinegro, que resistió en el partido hasta mediado el segundo acto.
La contienda arrancó con dos tempraneros tantos del equipo gallego firmados por Carolina y Teresa que ponían contra las cuerdas al equipo de Cala. Sin embargo, las zamoranas reaccionaron y pese a su falta de un banquillo amplio, ajustaron diferencias antes del descanso con el 2-1 firmado por Blanca.
Hasta que aguantó la gasolina
En la reanudación, el Caja Rural River Zamora tuvo alguna opción de empatar la contienda, pero superada la media hora de juego encajó el 3-1 y ese gol le obligó a correr riesgos en busca de los puntos durante la recta final del choque. Un desenlace en el que Valdetires Ferrol aprovechó para sentenciar el envite.
En la parte baja de la tabla
Con su quinta derrota consecutiva, el Caja Rural River Zamora sigue en la parte baja de la clasificación. Una tabla en la que su rival, Valdetires Ferrol, aprovechó para ascender posiciones a la espera del cierre de jornada este domingo.
