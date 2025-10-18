Fútbol Sala
El Caja Rural River Zamora logra su primer triunfo de la temporada
Los capitalinos superaron al Guardo (3-1)
a. o.
Ha costado varias semanas, pero por fin llegó el primer triunfo de la temporada para el Caja Rural River Zamora y, además, fue en casa donde pudieron celebrar el botín obtenido. El cuadro de Óscar Poveda llegaba a este encuentro ante el Guardo con necesidades, pero conscientes todos de la importancia de saber gestionar la ansiedad que produce verse en la zona baja de la tabla. El inicio del encuentro fue prometedor y es que en el minuto 3 de partido, Magi conseguía adelantar a los suyos. El 1-0 en el marcador encauzaba el encuentro y se buscó el segundo que no llegaba, aunque los palentinos tampoco conseguían igualar la contienda. Con ese 1-0 se reinició el juego y ambos planteles sabían que les esperaba una dura segunda mitad. Fue Alejandro el que acertó para poner el 2-0, aunque el Guardó recortó haciendo despertar viejos fantasmas. Sin embargo, en esta ocasión los zamoranos no estaban dispuestos a ceder y, de nuevo, Magi apareció para cerrar el encuentro a falta de pocos segundos para la bocina final. El equipo recibe así algo de oxígeno y suma cuatro puntos en su casillero.
