BMZ Caja Rural no debe bajar el listón de juego

VEl BM Zamora Caja Rural intentará mantener esta tarde en la localidad cántabra de Camargo al alto nivel que aplicó para olvidar la derrota frente a Covadanga y derrotar al Ademar B en la pasada jornada. El equipo pistacho visita a las 18.00 horas en el pabellón de Maliaño a un rival que figura en la última posición de la clasificación pero que se ha mostrado muy competitivo en todos los partidos que ha jugado hasta el momento ya que perdió de forma ajustada en sus tres viajes a Madrid, y cayó en casa ante Pinto y Astillero.

Ni sus números defensivos le sitúan en la última posición, ni tampoco su capacidad goleadora le hacen merecedor del farolillo rojo ya que los cántabros tan sólo ha marcado siete goles menos que, por ejemplo, el BM Zamora que comparte actualmente la segunda posición con Torrelavega con cuatro victorias y una derrota.

El Sanse madrileño es líder invicto pero todavía no se ha enfrentado a los dos equipos que le siguen en la tabla.

El entrenador zamorano, Félix Mojón, afronta con optimismo el partido de esta tarde pero no quiere que sus jugadores vuelvan a bajar el listó que tan alto pusieron el pasado sábado en el Ángel Nieto.

Mojón explicó esta semana que "estamos trabajando en esa irregularidad que ha mostrado hasta el momento el equipo. Tenemos que evitar esos bajones, e intentar si se produce alguno, que sea mínimo, que seamos capaces de tener soluciones porque tenemos un equipo versátil y polivalente. Y si alguna cosa no nos sale, tenemos que tener soluciones", y se remontó al partido de Covadonga que se saldó con una derrota inesperada en el que "acusamos esa falta de soluciones, tanto defensivas como ofensivas".

El entrenador de Ribadavia intentará que su equipo sea "la antítesis de lo que son ellos. Si ellos son fuertes y grandes, tendremos que buscar la velocidad y el separarlos, que dividan esos kilos y esos centímetros, que se vean un poco solos a nivel defensivo. Tendremos que ser capaces de dar un pase más porque ellos son jugadores de muchas ayudas, de acumular muchos kilos pero, sobre todo, jugar hacia zonas exteriores. Si vamos hacia la zona central, que tengamos el recurso de jugadores como Felipe o Oiert que están lanzando de maravilla en los entrenamientos y que ese buen hacer lo transmitan al partido. Quizás nos está faltando ese lanzamiento exterior". Y en defensa, el entrenador del BM Zamora Caja Rural pide a sus jugadores "contrarrestar con profundidad, con velocidad, con una defensa proactiva, que Jesús, su mejor jugador, tenga que soltar la pelota, que controlemos al pivote, y obligarlos también a ellos a dar un pase más".

Félix Mojón recordó en la rueda de prensa previa al partido de esta tarde que "Ademar domina el lanzamiento de media distancia y ya nos habían hecho daño en pretemporada con ese lanzamiento cercano a la defensa y teníamos que subir arriba para evitarlo, y también tendría que haber coberturas para que, en esas salidas, nos vemos sólo, que siempre haya una ayuda cercana y rápida que obligue a que el pase sea difícil. Y este fin de semana tenemos que hacer algo parecido". n