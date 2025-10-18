El Caja Rural Atlético Benavente cae en casa de O Esteo: A segundos de puntuar ante un rival directo en un duelo trepidante

El Caja Rural Atlético Benavente FS regresó de tierras gallegas con un sabor amargo tras caer derrotado por 9-7 en un auténtico partidazo ante O Esteo FS. Un encuentro vibrante, frenético por momentos, que dejó claro por qué ambos equipos están llamados a pelear en la parte alta de la clasificación.

Buen inicio en una primera mitad vibrante

Los blanquiazules llegaban a As Pontes con la firme intención de seguir a rebufo del líder, Leis Pontevedra FS, y mantener su segunda posición. Comenzaron bien los de Macías, que se adelantaron en el minuto 7 gracias a un gol de Charlie, uno de los nombres propios del choque.

Sin embargo, O Esteo demostró por qué es uno de los conjuntos más fuertes en casa. Matos y Adri Martínez le dieron la vuelta al marcador en apenas un minuto, pero Jonás devolvió las tablas antes del descanso. La primera parte ya dejaba entrever el guion: alternativas constantes, ritmo alto y mucha pegada.

Una segunda parte con goles y más goles en As Pontes

Tras el descanso, el intercambio de golpes se intensificó. Adri Martínez volvió a poner por delante a los locales nada más reanudarse el juego, aunque Jonás no tardó en firmar su doblete y el empate a tres. A partir de ahí, el duelo se convirtió en un torbellino de goles que parecía no tener fin.

Gael colocó el 4-3 , pero Charlie, muy inspirado, igualó otra vez. Montero, desde el punto de penalti, volvió a castigar al Caja Rural Atlético Benavente, aunque Charlie respondió de inmediato para completar su ‘hat-trick’ y firmar el 5-5.

De ponerse por delante a tener que seguir remando

Cuando Christian adelantó a los suyos a cuatro del final, parecía que los de Macías estaban listos para asestar el golpe definitivo. Pero apenas unos segundos después, Isma igualaba otra vez y Montero anotabael 7-6 a dos minutos del final.

Los benaventanos apretaron los dientes y Aitor puso el emapte, pero en apenas veinte segundos O Esteo encontró petróleo con los goles de Montero y Adri Martínez para llevarse los tres puntos y dejar sin premio a los benaventanos.

El Atlético Benavente se aleja del liderato

Con esta derrota, el Caja Rural Atlético Benavente pierde comba en la clasificación con el líder, Leis Pontevedra, aunque los de Macías tendrán ocasión en el futuro de acercarse a ese primer puesto para el que siguen siendo candidatos.