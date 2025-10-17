Balonmano
Las zamoranas Prieto O´Mullony y Elba Álvarez golean con la Selección Española de Balonmano
Contribuyeron con cuatro y tres goles en Sagunto, respectivamente, a la victoria de la selección ante Grecia
EFE
Las zamoranas María Prieto O´Mullony y Elba Álvarez contribuyeron con cuatro y tres goles, respectivamente a la victoria de la selección española femenina de balonmano (35-15) ante el combinado de Grecia en el primer partido de la fase de clasificación al Campeonato de Europa de 2026 disputado este jueves en el Pabellón Polideportivo Puerto de Sagunto.
La superioridad física de España ahogó a una Grecia que se apoyó en los goles de Samolada y Zygoura para intentar engancharse al partido, pero la realidad es que su portera Kepesidou fue la más destacada y la que evitó una goleada mayor. El combinado entrenado por Ambros Martín hacía añicos la defensa rival por el carril central y llegaron a dominar por 15-6 (min.28).
La selección española no bajó el pistón tras la reanudación. Los cambios de Martín mantuvieron la intensidad mostrada en el primer acto y un parcial de salida de 6-1 con tres goles de la lateral Carmen Arroyo prácticamente borraron de la pista a las griegas (21-7, min.37).
Con todo a favor, el partido se convirtió en un sueño para España y una pesadilla para Grecia.
