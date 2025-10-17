Zamora CF y Ponferradina, ante un derbi de necesidades

La derrota del pasado domingo ante el Real Avilés (2-3), con dos goles encajados en la recta final del encuentro, dejó una sensación muy amarga, tanto en las gradas como en el terreno de juego del Ruta de la Plata. El golpe recibido fue duro, tanto por las sensaciones como por el hecho de dejar pasar una buena oportunidad de entrar de nuevo en zona de play-off, pero ya se mira con optimismo al próximo reto. El Zamora CF trabaja desde principios de semana en su nuevo objetivo, asaltar El Toralín, donde le espera una Ponferradina (domingo 12.00 horas) que no termina de despegar y sigue en puestos de descenso, aunque solo con dos puntos menos que los rojiblancos. La situación de ambos conjuntos invita a pensar en una final anticipada, un derbi regional de grandes necesidades para los dos bandos y es que el Zamora CF tampoco puede permitirse más tropiezos para cumplir con lo "exigido" por la propiedad del club, de estar en los puestos de fase de ascenso, mientras que la Ponfe también buscará escalar puestos en la tabla.

Sin embargo, también hay que mirar la situación que viven los de Juan Sabas con algo más perspectiva y el panorama en la actualidad es que el equipo de la capital del Duero, con 9 puntos en su casillero, está octavo, a tres pasos del primer lugar de privilegio que ahora mismo marca el Guadalajara que cuenta con 11 puntos en su casillero. Esta realidad zamorana dista mucho de la vivida hace un año por estas fechas cuando, con las mismas siete jornadas disputadas, el plantel rojiblanco era decimoctavo (plazas de descenso) con 5 puntos tras una victoria por goleada ante el Amorebieta y dos empates frente a Athletic B y Gimnástica Segoviana. De este modo, es evidente que la situación es más positiva que hace diez meses, aunque la obligación de mejorar, sobre todo en solidez defensiva, es indiscutible tras los 6 goles recibidos en los dos últimos partidos y es que ante Tenerife y Avilés se encajaron media docena de dianas de las 7 que llevan en contra.

Siete goles encajados

Mucho se ha hablado mucho en los últimos días de la falta de solidez del Zamora en momentos puntuales de los partidos, y eso que en las cinco primeras jornadas, los de Sabas destacaban, precisamente, por su fiabilidad defensiva.

Echando la vista atrás sí se comprueba que los siete goles en contra se han recibido en los últimos instantes de ambas mitades, sobre todo en la segunda. En su visita al Barakaldo, el gol en contra que obligó al reparto de puntos y privó de la victoria se recibió en el 87; ante el Tenerife, Enric adelantaba a los isleños en los minutos de añadido del primer tiempo (45+3), mientras que los otros dos tantos llegaban en el 92’ y en el 90+8’, para acabar con los encajados el pasado domingo cuando el exrojiblanco Edu Campabadal rubricaba un golazo cuando se llegaba al descanso, y el Real Avilés culminaba su remontada en el 89’ y en el 90+6. Con todo, sí se demuestra que el Zamora CF encaja sus goles en las rectas finales, lo que es, sin duda, una llamada de atención para mantener la concentración hasta el final.

Los jugadores se unen a la lucha "Mucho x Vivir"

Por otro lado, y aunque coincide con su encuentro de Liga ante la SD Ponferradina, desde el Zamora CF invitaron a todos los ciudadanos a participar en la carrera "Mucho X Vivir", una prueba solidaria organizada por la Asociación Española contra el Cáncer. "Desde el Zamora CF te animamos a participar en esta bonita iniciativa en la que que todo lo recaudado en las inscripciones irá destinado a proyectos de investigación", indicaron en sus redes sociales.