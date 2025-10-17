Omar Lo, integrante del Caja Rural CB Zamora: "Con esta manera de jugar, sacamos un mejor rendimiento”

Trabajando cada día y cada semana, el Caja Rural CB Zamora se encuentra en una buena dinámica, a pesar de la derrota encajada el pasado fin de semana. Así lo confirmó uno de los efectivos del equipo, un Omar Lo, que puso en valor todo el trabajo desempeñado por el club desde pretemporada para que los jugadores asimilen bien lo que el staff técnico quiere de ellos. Omar es uno de los jugadores que se mantiene del pasado curso y sí confirmó este viernes que el equipo está muy unido, un hecho importante a la hora de afrontar los encuentros. “Tenemos jugadores que son muy versátiles, que pueden hacer cosas diferentes y jugamos con un ritmo más rápido”, apuntó el ala-pivot en la rueda de prensa previa a un nuevo encuentro de liga que los llevará hasta Mallorca. En esta misma comparación con el pasado año, añadió que “cuando hay jugadores que juegan más rápido, es más fácil entender los diferentes pasos y eso ayuda en un equipo donde hay mucha versatilidad en los jugadores. Con esta manera de jugar, quizás sacamos un mejor rendimiento”. De cara a esta cuarta jornada de Liga, recalcó que es una oportunidad para buscar la tercera victoria del curso ante un rival “muy serio que tiene ganas de quedarse en esta Liga”, lo que hace prever un choque duro.

Con este desplazamiento a Baleares se inicia un periplo intenso y es que el martes el CBZ estará en Melilla para la Copa y el siguiente fin de semana en Alicante, lo que obligará rotar jugadores y administrar minutos, aunque eso es algo que dependerá del entrenador, tal y como confirmó el jugador.

Omar Lo / LOZ

Sobre esta misma cuestión, el propio técnico lo tiene claro y comentó que “gastar energía en lo que viene no te ayuda a concentrarte en lo único que depende un poco de ti, que es encarar el próximo partido de la mejor manera posible. Ya cuando acabe el domingo, a eso de las nueve y media-diez de la noche, enfocaremos el siguiente, que será contra Melilla”.

Saulo Hernández también se refirió al enfado que tenía la pasada semana tras el encuentro de los suyos, aunque insistió que era algo que iba más allá del resultado final. “Creo que nos enseñaron o nos dieron una lección de cómo se juega serio en esta liga y de entender los detalles importan y no vale solo con la energía y el corazón que ponemos siempre, que eso es increíble. Pero además tenemos que intentar jugar bien y sobre todo tenemos que defender mejor. Entonces esta semana es donde estamos haciendo hincapié y ojalá que el domingo en Mallorca se vea un paso adelante en ese sentido y a seguir trabajando”. Más allá de este hecho el zamorano se mostró muy contento con un equipo que es “fantástico” en el día a día. “Son unos chicos extraordinarios fuera de la pista y en la pista, da igual lo que les pidas, lo hacen sin rechistar. Lo hacen siempre con energía, con buena intención y con corazón. Lo que pasa es que aquí eso se da por supuesto, ahora, a mayores, tenemos que poner calidad”.

Eso tratarán de hacer en Mallorca, hasta donde viajan con la única duda de Ty por unas molestias en la rodilla, aunque se deslazará junto con el resto.

400 partidos en los banquillos

Además, Saulo Hernández ha cumplido una importante etapa como entrenador y es que el vivido ante el Ourense fue el encuentro 400 en los banquillos, que se suman a los cientos que disfrutó como jugador. Sobre esta trayectoria, el zamorano reconoció como positivo el hecho de que todavía sigue teniendo ese “gusanillo” ante un encuentro y “creo que eso significa que te importa. Si el día de mañana no lo tengo, probablemente lo haya dejado ya”. “Lo que más me ilusiona es que la sensación que tengo en estos 400 partidos es que ha sido una línea siempre ascendente. Siempre ha sido un crecimiento muy lento, pero muy continuado. Desde aquellos primeros partidos en Liga EBA, donde lo que menos cambia quizás es lo que pasa en la pista, pero lo que hay fuera de la pista, a nivel de organización del club, a nivel de seguimiento, a nivel de todo, es el día y la noche ahora mismo. La verdad es que estoy muy contento de haber logrado esa cifra en el club de mi vida”.