Markel Lozano, jugador del Zamora CF, ante su regreso a El Toralín para enfrentarse a la Ponferradina: "No es ni una final ni un partido de urgencias"

El Zamora CF parece haber digerido la derrota encajada el pasado domingo ante el Real Avilés (2-3), y ya tienen la mirada puesta en el compromiso de este domingo (12.00 horas) ante la SD Ponferradina. Así lo confirmó uno de los jugadores, en este caso Markel Lozano, que confesó que “aunque la derrota no gusta a nadie, durante el año las va a haber y es algo que hay que asimilar y corregir errores”. Preguntado por ello, Markel analizó lo ocurrido en el Ruta de Plata y destacó el hecho de que el equipo pudo ponerse por delante en dos ocasiones, aunque lamentó que “en los últimos minutos nos costó el aguantar ese resultado y creo que son errores mínimos con los que le dimos vida al rival y tenemos que corregir esas cosas para que no vuelva a pasar”. Además, y respecto a los goles encajados en los tramos finales de los partidos, opina que son “conscientes de ello” y “cada uno tiene que poner de su parte para que esos últimos minutos no nos hagan gol y poder corregirlo”.

Con todo, y centrado en el encuentro en El Toralín, negó que se tratara de un partido de urgencias o una final, pero sí dejó claro ante los medios de comunicación que “todos queremos ganar”. “Siempre quieres los tres puntos y al final te preparas para ello y vas a eso, a ganar y conseguir esos tres puntos para estar arriba”. Con estas premisas, Lozano espera ante la Ponferradina (actualmente en descenso) un derbi intenso entre dos equipos que van a querer ganar. “Es verdad que ellos tienen esa espinita de que no han ganado todavía en casa y creo que va a ser un partido muy disputado”.

Vuelta a "casa"

Además de la importancia en sí del duelo, para Markel será algo más especial porque supondrá su regreso a la que fue su casa. No obstante, él tiene claro que se debe al Zamora y “sinceramente ojalá meta y ese gol nos dé la victoria, pero ya se verá”, admitió el futbolista que también recordó los dos años “tan bonitos” que pasó allí, de donde guarda grandes recuerdos. “Estuve muy a gusto allí, me acogieron bien, me sentí como en casa y tengo un recuerdo muy bonito”, concluyó el ahora rojiblanco.