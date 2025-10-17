Juan Sabas, entrenador del Zamora CF ante el derbi ante la SD Ponferradina: "Hay que tener tranquilidad, esto es una carrera de fondo"

“Sabemos las dificultades que entraña esta categoría y sabemos los objetivos que nos han marcado tanto el club como nosotros mismos y la afición”. Así de contundente se mostró este viernes Juan Sabas tras una semana en la que el Zamora CF ha tenido que digerir la derrota ante el Avilés y corregir errores para mantenerse en la órbita de un play-off para el que quieren clasificarse al término de la temporada. “Es un objetivo exigente y en este momento hay que estar tranquilos, analizar desde la frialdad los problemas que hemos tenido desde que iniciamos la temporada, incidir en poder solucionarlos y mejorar, además de incidir en las cosas que hemos hecho bien para hacerlas muchísimo mejor”.

Respecto a ese reto final de estar en la lucha por el salto de categoría, el técnico rojiblanco comentó que la actual es “una situación parecida a la del año pasado, en la que iniciamos muy mal el campeonato, aunque en este caos no ha sido tan malo. Luego supimos enderezar la situación y hacer una buena temporada. Es verdad que nos faltó culminarla con un gran éxito, pero es así. Este año igual, estamos en el inicio y es una carrera de fondo”, recordó. Además, el madrileño insistió en que “hay que tener paciencia, fe en el trabajo y sobre todo confianza. Si no hay confianza en el trabajo, lo mejor es apartarse e irse, pero si hay confianza hay que dejar, estar tranquilo, saber que se van a producir más derrotas y lo que hay que hacer es reforzar las cosas positivas e ir a muerte a conseguir los objetivos a final de temporada”, añadió en la comparecencia previa al partido en la que también dejó claro que sí siente ese respaldo desde todos los estamentos. “Creo que tenemos una buena plantilla que hace las cosas muy bien y que tiene que mejorar en algunos aspectos. Pero sí, sentimos la confianza de los dueños en todo momento desde que llegamos, no hay problema. Desde el año pasado en que las cosas se pusieron muy mal y supimos reconvertir a esta situación. Estamos a dos puntos de playoff y parece que estamos viviendo un drama y que es una situación irreversible. A lo mejor haces una primera vuelta regular o mala y la segunda vuelta la haces excepcional. Yo creo que cuando las cosas van mal lo que hay que transmitir es tranquilidad y seguridad en lo que haces y en el trabajo y sobre todo seguridad en la plantilla que tenemos”, puntualizó el responsable de banquillo.

Pensando en el encuentro ante la Ponfe, para el que recupera a Athuman aunque seguirá teniendo la baja de Miki Codina, Sabas tiene claro que se verá las caras con “muy buena plantilla, con muy buenos futbolistas y objetivos de estar indudablemente arriba y que ha iniciado también con dudas, con un entrenador experto en la categoría que tiene un ascenso, que sabe que se trae entre manos y que nos va a poner las cosas muy complicadas. Es un escenario para gente con personalidad, gente valiente y sabemos las dificultades que tenemos, pero vamos a ir con todas para intentar sacar los tres puntos”. De hecho, agradeció la anunciada presencia de decenas de aficionados que los acompañarán como ya hicieron la temporada pasada.