Gabriel Giannini, jugador del BM Zamora: "Hay que trabajar más en mejorar la defensa"

El BM Zamora ha salido reforzado tras su rotunda victoria del pasado fin de semana contra el Ademar B y afronta ahora el partido contra Camargo con ese refuerzo moral y el que le dará el disponer de todos los jugadores. Gabriel Giannini es uno de los hombres que Félix Mojón recupera tras superar su lesión y aseguró ayer que "me alegro mucho de volver a entrenar tras varias semanas fuera y de poder volver a jugar. Pero me alegro mucho más por la victora del pasado fin de semana porque la merecíamos y además lo importante no solo ha sido vencer, sino vencer con solidez, jugando bien y ganando por una diferencia larga de goles y controlando todo el partido".

El primera línea brasileño reconoce que el BM Zamora Caja Rural va evolucionando poco a poco "pero es normal también que no se produzca una evolución perfecta o en línea recta. Sabemos que pasamos por una jornada difícil, contra Covadonga, pero lo importante es estar arriba a largo plazo. Cada día estamos evolucionando más, especialmente en la defensa que es algo que nos cuesta más. Siempre hacemos más de treinta goles, pero en defensa, encajamos más de 25 y eso nos cuesta un poco más. En eso tenemos que trabajar más y más duro".

El lateral brasileño valora la liga actual respecto a la del pasado año, señalando que "teníamos dos equipos fuertes que querían subir como Soria y Oviedo, pero al no estar ahora ellos, otros equipos se ha fortalecido como la Avilesina que ha incorporado jugadores muy fuertes. Nosotros en Covadonga perdimos porque cualquier equipo de este año, si tiene un día bueno, te puede ganar. Por eso tenemos que estar más preparados todavía".

Por su parte, el entrenador pistacho, Félix Mojón no dudó en señalar ayer en rueda de prensa que Camargo puede entrañar un partido trampa por ser el colista: "Partidos trampa son todos porque esta liga tiene esa característica de gran igualdad. Camargo tiene cero puntos, pero en sus tres desplazamientos a Madrid, contra tres grandes equipos (Maravillas, Sanse y Safa) perdio de uno y de dos goles. Son tres desplazamientos muy difíciles que ha perdido de muy poquito, luego ha perdido en casa con Pinto y con Astillero, en partidos también muy igualados. Tienen cero puntos, pero son un poco irreales, y podrían ser, tranquilamente, seis". El entrenador orensano insistió en que la pista de Camargo "es difícil, es un equipo fuerte físicamente, con un jugador muy determinante como es Jesús, el máximo goleador de la categoría, con una media de once goles por partido, y tendremos que estar muy alerta, estar muy despiertos, controlar mucho la línea de pase al pivote. Hacer una defensa poco profunda, con muchos centímetros, muchos kilos y habrá que buscar soluciones para separarlos para poder lanzar a distancia. Tenemos que buscar soluciones para un rival que será distinto a los que hemos jugado hasta ahora".