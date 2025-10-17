Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fútbol | Regional de Aficionados

El CB Benavente mueve ficha y logra una incorporación ilusionante

Jonatan Escribano se une a la disciplina tomatera y estará ante el Moraleja CF

Jonatan Escribano, jugador zamorano

Jonatan Escribano, jugador zamorano / Cedida

P. F.

A pocas horas de que se juegue un nuevo derbi provincial en la Liga Regional de Aficionados, el CD Benavente ha movido ficha.

El club tomatero ha logrado la incorporación de Jonatan Escribano, un defensa polivalente, que puede jugar también de pivote, pretendido por Santi Redondo desde hace tiempo.

El futbolista estará este domingo annte el Moraleja y es previsible que debute con su nueva camiseta.

Con una amplia trayecoria, el zamorano ha etado en equipos como Villaralbo, Amanecer, Tordesillas, Unión Puerto, POrtmany, Benicarló o Xátiva.

