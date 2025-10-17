José Roncero: "La gente quiere competiciones de galgos, pero no hay liebres"

José Roncero es uno de los culpables de que el deporte de los galgos viva su verdadera edad dorada en nuestra provincia y este momento de esplendor de los galgos -que no de las liebres- viene marcado por la vocación y el trabajo que personas como este abogado economista natural de San Marcial vienen realizando desde hace muchos años por defender esta especialidad deportiva cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos y en la inmensidad de la llanura castellana. Roncero es el iniciador de una serie que hemos querido dedicar desde estas páginas a los grandes galgueros zamoranos, un homenaje a esas personas que han sabido defender la tradición y los valores de esta tierra, como defensores de un mundo rural que vemos como agoniza y ellos se niegan a que desaparezca.

José Roncero ha dedicado su vida como galguero a la competición y reconoce que la caza ya no tiene mucho sentido en los tiempos de corren, porque en este deporte, el objetivo es proteger a la liebre, y lo ideal es que se vaya al perdedero tras una buena carrera. Hemos desarrollado una pausada entrevista caminando entre los caminos de San Marcial donde prepara a sus perros para este inicio de la temporada que, como siempre, comenzó el día del Pilar, y acompañados por Guerrera, su galga , el enésimo fruto de la brillante estirpe que ha ido enriqueciendo con los años, aprovechando la sangre centenaria de los mejores perros de la Tierra del Vino.

Guerrera es muy buena perra, pero tiene que eliminarse con la otra que tengo, y ganarse el puesto para competir. El problema es que, con la sequía, el campo está muy duro y no hemos podido ir de caza todavía porque corren mucho riesgo los perros y según está de seco el suelo, pueden lesionarse y te quedas sin galgos para toda la temporada.

Usted es un galguero que siempre ha apostado por la línea de tus propios perros, ¿qué opina de esos que se van al otro extremo del mundo para criar?

Escoges la línea que tienes de casa, pero luego intentas buscar machos que sabes que van a mejorar la raza. Yo he tenido galgos que descienden de la Tara, de la línea de Mario Geras que es zamorano, de Señorito. Es difícil que salgan cosas decentes pero intentamos mejorar.

Iniciamos una nueva temporada con los mismos condicionantes de años anteriores, sobre todo la falta de liebres, pero la sequía está complicándolo todo.

Hay muy pocas liebres, la gente que ha salido ya de caza ha visto muy pocas liebres. Siempre ocurre esto al principio y luego, cuando llueve, suele aparecer alguna más, pero hay muy pocas, muy pocas. Se están muriendo por la enfermedad e incluso diría que hay menos que el año pasado que ya había muy pocas.

Y nadie encuentra la solución a esta plaga.

La mixomatosis está ahí y no hay vacuna para combatirla. Puedes vacunar alguna, pero en el campo es muy difícil cogerlas para podernas vacunar. En el sur, en zonas de olivares o viñedo se puede coger alguna más pero aquí es imposible. Se están tratando con la vacuna de los conejos, pero no es lo mismo. Merecería la pena y algo se avanzaría, pero no es la vacuna apropiada para el virus de la liebre.

¿Resulta muy costoso repoblar?

El problema es que no hay dónde coger liebres, aparte de que está prohibido si no se hace con los medios que te exige la normativa de la Junta, pero lugares donde haya liebres, creo que en la provincia de Zamora hay uno tan sólo que esté registrado y autorizado y se dedique a la cría y repoblación.

Con este panorama, ¿cómo se plantean las competiciones de este año?

El día 1 comienza la fase autonómica del Campeonato de España y no sé qué vamos a llevar. Estamos preparando ya la Copa Zamora, intentaremos organizarla pero no sabemos dónde podremos correr. La competición tiene ciertos handicaps y es que hay que correr en sitios donde haya liebre y corran un poco las liebres. No se puede correr en cualquier sitio. Y los cotos son reacios a correr, no quieren exponer lo que tienen porque luego los furtivos comienzan a vigilar, todos son inconvenientes .

Pero pese a todo, Zamora y Castilla y León vive la verdadera edad dorada de los galgos, aunque no de las liebres.

Nunca ha habido tantos clubes como ahora. En Granja de Moreruela ha habido muchos años que teníamos bastantes liebres, pero el año pasado ya hubo muy pocas, y éste alguna menos. Sin embargo, el número de clubes ha vuelto a crecer y ya tenemos 37, más que nunca, y en Valladolid, 38 que siempre nos sacaba siete u ocho clubes. Zamora es la provincia que más ha crecido en los últimos años y ha influido bastante la organización de la Copa Zamora con la que llevamos muchos años. La gente quiere competición pero no hay sitios, no hay liebres.

Y al final, habrá que recurrir al cercón.

Es la única solución que hay y es a lo que nos vamos a tener que agarrar este año. Hay cercones en los que las liebres corren decentemente, aunque no como en el campo abierto, no hay ningún cercón que tenga liebres de categoría como las que tiene Nava, Granja, Madrigal... Pero claro, los galgos se acostumbran a intentar matarla cuanto antes y los jueces te mandan para casa.

La Federación ha decidido cambiar el sistema de competición del Campeonato de España.

Desconozco las razones por las que lo han hecho, no tengo ni idea por qué han hecho este cambio por provincias. Y tampoco entiendo la distribución de los grupos: 1 y 2 Valladolid, 3 y 4 Zamora... Por qué tienen que correr primero Valladolid y Zamora, según está el suelo que no hemos podido ni probar los perros. ortéalo, y al que le toque, le tocó. Hay una gran diferencia entre los primeros y los últimos que competirán en la primera ronda. Lo normal es que el 16 de noviembre, ya haya llovido, y cuando compitan los grupos 5, 6 y 7, el suelo ya estará en otras condiciones.

Los galgueros de Zamora tienen, además, la motivación de la copa provincial que ha alcanzado un gran nivel.

Comenzamos a organizarla hace 24 años, yo sigo colaborando, pero hay un grupo de chavales jóvenes que la han cogido con mucha ilusión y la organizan muy bien. Tiene éxito, y la gente quiere competir en la Copa. Son 32 clubes este año porque está restringida la inscripción, pero son muchos clubes y no hay liebres. El cercón de Venialbo en el que corrimos el pasado año no sabemos si va a tener suficientes liebres y a lo mejor tenemos que ir a otro lado. El Regional, dependerá de cómo vaya saliendo.

También se ha mejorado mucho en cuanto al nivel de los galgos que hay en la provincia.

La selección es constante, se selecciona a las mejores hembras, a los mejores machos.

¿Es necesario salir de Castilla y León para encontrar buenos sementales o buenas hembras?

Castilla y León siempre ha tenido buenos sementales y es al contrario, siempre han venido más los andaluces aquí que nosotros a Andalucía. Porque las liebres aquí son más duras y los perros tienen que tener más empaque para poderlas correr. Hay perros buenos en otras comunidades autónomas, pero nosotros siempre hemos estado por delante, por regla general.

Además los galgueros, cada vez se preocupan más de su formación, de los métodos para criar, de la forma de entrenar, de la alimentación, etc.

Si no intentas formarte, no tienes nada que hacer, no vas a ningún lado para competir. Esto se ha profesionalizado, sobre todo en entrenamiento y alimentación, y luego los tratamientos de veterinario, de masajes para recuperar al perro... si no, en la competición no haces nada.

¿En qué basa usted los entrenamientos de sus perros?

Los entreno por estos caminos del pueblo de San Marcial, con la moto, hacemos de 8 a 12 kilómetros. En cuanto a la alimentación, les doy buen pienso y cuando están corriendo, les ayudo con otra comida algo más variada. Ahora hay buenos piensos.

Antes, los perros pasaban mucha hambre.

Comían pan duro pero estaban todo el día en el campo y se hacían duros. Estaban todo el día moviéndose. En cuanto a la alimentación, si no teníamos para las personas, cómo íbamos a tener para los perros: pan duro y algún tocino.

¿Cuándo llega una camada, cómo es el proceso de selección, cómo se elige a los mejores cachorros?

Es cuestión de gustos personales. Yo cojo los más pequeños al nacer. Después, cuando se desarrollan, cambian y a lo mejor, los que eran más pequeños al nacer, luego son los más grandes. Pero no hay ninguna regla. Hasta que no los pruebas, no sabes nada. Son atletas y cada uno es diferente. De las dos hembras que tengo ahora para competir, una es muy nerviosa, la otra es más cariñosa, es más fina una que la otra, ¿cuál de las dos va a resultar mejor?. Esta, Guerrera, es muy lista, pero lo que tiene que tener un perro es codicia. La que va más retrasada entrenando con la moto, luego es la que más corre tras la liebre. La principal cualidad de un galgo es la codicia porque les hace darlo todo en cada momento. Y eso no se entrena, con esa cualidad se nace. Al principio, los perros pequeños imitan a los mayores y aprenden a cazar, pero luego lo que decide es la codicia, es lo que le hace que se emplee a fondo y no lo deje en ningún momento.

Otra de las desgracias de este mundillo de los galgos es el de los robos.

Parece que ha parado algo, pero sigue habiendo muchos. Son personas que no tienen muchas cosas que perder, que hacen lo que les da la gana. Van a donde saben que hay un buen perro y al final, te lo cogen. Y al final, es mejor deshacerse de ellos porque te los levantan. Hay mucha gente que termina decepcionada, con grandes disgustos porque te entran en casa porque tienes que tenerlos durmiendo contigo.

El gran problema este año es que los galgos llegarán a la competición sin haber corrido prácticamente ninguna liebre antes, con lo que cada vez, el instinto va a ser más importante.

Ya me dirás lo que habrá corrido esta perra cuando se inicie el Nacional el próximo día 1 si todavía no la he podido sacar al campo. Tengo quince días para que pueda correr alguna liebre pero estando así el campo, ¿qué hago, la suelto y me arriesgo a que se lesione?.

El entrenamiento se centra más en el fondo físico, en la resistencia, pero el perro también necesita dominar la arrancada, las series cortas de valocidad, y eso es muy complicado de trabajar.

Una cosa es entrenar el fondo o la agilidad, pero esos quiebros que le obliga a hacer la liebre en su carrera, eso lo adquieren cazando.

La alta competición y la conservación de la raza del galgo castellano no parecen muy compatibles.

El galgo español está estructurado para correr carreras de resistencia aunque tiene menos agilidad. Pero hay galgos completos que tienen agilidad y andan muy bien de fondo. Y esos son los que vamos buscando y son los que ganan los campeonatos. Yo no me he dedicado nunca a la cría del galgo español, los perros que tengo son cruzados, pero hay gente en Zamora que se dedica a la cría de la raza autóctona. A mi me gusta la competición, y me jode mucho que se maten las liebres.