Aplazado el Zamora-Ourense de Primera RFEF

La Federación Española de Fútbol ha anunciado este viernes que el partido del Grupo 1 de Primera RFEF que tendrían que jugar en el estadio Ruta de la Plata el Zamora y el Ourense el fin de semana del 8 y 9 de noviembre ha quedado aplazado porque el equipo gallego juega la final de la Copa RFEF. Se da la circunstancia que ha sido el Ourense, precisamente, el que eliminó de esta competición al equipo rojiblanco.

Por el momento se desconoce cuándo se jugará el partido de Liga aplazado.

Ourense y Orihuela jugarán el próximo día 8 de noviembre la final de la Copa tras eliminar el pasado miércoles a Atletic Lleida y Toledo, respectivamente. Ourense tuvo que llegar al lanzamiento de penaltis para eliminar al Lleida que forzó la prórroga con un gol en el minuto 97 (3-3). El equipo gallego tendrá enfrente a un Orihuela que despachó en semifinales al Toledo tras imponerse por 2-4 en la prórroga a la que se llegó con un empate a 2.

La final será el sábado 8 de noviembre en el estadio orensano de O Couto.