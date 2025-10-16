Las "Guerreras" de Elba y Omu inician su camino hacia el próximo Campeonato de Europa: Primer rival, Grecia

La selección española femenina de balonmano, con las zamoranas María Prieto O’Mullony y Elba Álvarez en sus filas, se mide esta tarde (20.30 horas) en el Pabellón Polideportivo Puerto de Sagunto al combinado de Grecia en el primer partido de clasificación para el Campeonato de Europa de 2026. Un torneo en el que las "Guerreras" quieren arrancar con buen pie y sumar sus primeros puntos de cara a lograr un nuevo billete para una gran cita continental.

Las Guerreras, en un buen momento

El combinado nacional llega en buen momento a la pelea por el pase al torneo continental. Tanto por los resultados de sus últimos partidos amistosos, con doble victoria ante Eslovaquia, como por la renovación que ha sufrido el plantel y que ha llevado al seleccionador Ambros Martín a mostrarse "esperanzado" de cara al futuro del equipo español.

Imagen de la concentración celebrada por la selección española de balonmano femenino en Puerto Sagunto con el concurso de Elba Álvarez / RFEBM

No habrá revolución por parte del técnico, pero sí un paso adelante respecto a anteriores citas. Un crecimiento centrado en dos grandes núcleos, jugadoras veteranas en un gran momento y jóvenes talentos en ebullición.

Omu, como referencia junto a Etxeberría y Arcos

En el primero, destaca el regreso de la extremo Maitane Etxeberria, recuperada ya de sus lesiones y dispuesta a unirse a las "clásicas" Paula Arcos, Alicia Fernández o María O’Mullony, con la zamorana volviendo con las "Guerreras" tras empezar arrasando en la liga polaca. A ellas se unen también otras "fijas" para Martín como So Delgado o Nicole Wiggins.

Elba, al frente de la "nueva hornada"

El otro grupo lo forman esas jugadoras que han ido haciéndose un hueco en los últimos tiempos en las concentraciones nacionales y que han acabado por "tirar la puerta abajo" como Elba Álvarez, central del líder Super Amara Bera Bera, Ester Somaza o Paola Bernabé.

En frente de este combinado estará Grecia, que llega a Puerto Sagunto tras ganar a Egipto (25-22) y empatar con Túnez (26-26) en sus preparatorios. Un rival, a priori, asequible al que las "Guerreras" deberían superar para viajar a Israel el fin de semana con sus dos primeros puntos en el bolsillo.

Israel, última parada antes del Mundial

Por otra parte, el combinado español cerrará este tramo de su calendario jugando un decisivo duelo frente a Israel el próximo domingo. Un choque que no solo tiene valor de cara a la clasificación para el próximo Campeonato de Europa, sino que también supone la última gran cita oficial antes de la disputa del Mundial en el mes de diciembre. Torneo que se disputará en Dinamarca, Noruega y Suecia.

Será así, pues una oportunidad clave para que tanto María O'Mullony como Elba Álvarez hagan méritos en busca de una plaza para la cita mundialista en la que España se medirá a dentro del Grupo D a Montenegro, Islas Feroe y Paraguay. Cita tras la que, después, se reemprenderá la búsqueda del billete europeo contra el gran rival del grupo de "Las Guerreras": Austria.