Ciclismo
Noa Blanco, del Zamora CX, muy cerca de las medallas en Ávila
La ciclista Alevín fue la más destacada de la expedición del Zamora CX que estuvo formada por una docena de corredores
El Zamora CX ya está de plena actividad y su última participación fue en el Trofeo GR100 Ciudad de Ávila (campeonato de Castilla y León para las categorías superiores) hasta donde se desplazó con 12 corredores repartidos en siete categorías y donde la mejor posicionada fue Noa Blanco que quedó cerca de las medallas.
En cadetes, Iker Zurdo debutaba en la categoría consiguiendo la vigésima posición y el segoviano Víctor Mardomingo, nuevo en la modalidad, fue el 22 a 1 vuelta. Por lo que respecta a los juniors, hubo "top ten" para José Hernández Rapado que firmó una novena posición, mientras que Dani Abril Martín resultó décimo primero tras un día aciago al sufrir caída y avería lo que le obligó a cambiar de montura.
En cuanto a los máster Rubén Hernández Arribas concluyó en el puesto 17 en M50; en M40 Josema Blanco fue el 19º, Roberto Álvarez Tuda el 23º y Fernando Abril Juanes el 25, mientras que en élite/sub23 José Antonio Hernández finalizó el décimo sexto.
En categoría Escuelas, en Alevín femenino, Noa Blanco quinta posición siendo la mejor de la expedición zamorana, y Valeria Álvarez resultó novena para acabar con los infantiles donde Nico Hernández fue el 17. La próxima cita será el clásico díptico burgalés, en Medina de Pomar y Villarcayo.
- Hallado en el interior de su casa el cuerpo sin vida de un vecino en este pequeño pueblo de Zamora
- Día de la Mujer Rural en Zamora: el caso de la gallega que revolucionó El Piñero
- Sufrió lesiones al caerse en el parking de un restaurante de Benavente: le tendrán que indemnizar con 18.000 euros
- Paella para 700 e invita la casa: el pedido para un chef e influencer zamorano en Ecocultura
- Roban dinero y joyas en una vivienda de un pequeño pueblo de Zamora
- La fiesta del Pilar desata una crisis entre la Guardia Civil y el Ayuntamiento de Fermoselle
- Este es el gran evento cultural que Zamora 10 quiere recuperar para la ciudad
- Somos los del Imserso