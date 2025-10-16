Noa Blanco, del Zamora CX, muy cerca de las medallas en Ávila

El Zamora CX ya está de plena actividad y su última participación fue en el Trofeo GR100 Ciudad de Ávila (campeonato de Castilla y León para las categorías superiores) hasta donde se desplazó con 12 corredores repartidos en siete categorías y donde la mejor posicionada fue Noa Blanco que quedó cerca de las medallas.

En cadetes, Iker Zurdo debutaba en la categoría consiguiendo la vigésima posición y el segoviano Víctor Mardomingo, nuevo en la modalidad, fue el 22 a 1 vuelta. Por lo que respecta a los juniors, hubo "top ten" para José Hernández Rapado que firmó una novena posición, mientras que Dani Abril Martín resultó décimo primero tras un día aciago al sufrir caída y avería lo que le obligó a cambiar de montura.

En cuanto a los máster Rubén Hernández Arribas concluyó en el puesto 17 en M50; en M40 Josema Blanco fue el 19º, Roberto Álvarez Tuda el 23º y Fernando Abril Juanes el 25, mientras que en élite/sub23 José Antonio Hernández finalizó el décimo sexto.

En categoría Escuelas, en Alevín femenino, Noa Blanco quinta posición siendo la mejor de la expedición zamorana, y Valeria Álvarez resultó novena para acabar con los infantiles donde Nico Hernández fue el 17. La próxima cita será el clásico díptico burgalés, en Medina de Pomar y Villarcayo.