Florencia Niski, jugadora del Recoletas Zamora lo tiene claro ante Vega Lagunera: desgastar al rival con un alto ritmo de juego

Florencia Niski se ha convertido en uno de los grandes valores del Recoletas Zamora en este inicio de temporada. La uruguaya es, ahora mismo, la jugada más valorada de un equipo que, recordó, está en “buena dinámica y en un buen camino” a pesar de que, tal y como admite, les hubiera gustado ganar los dos últimos encuentros ante dos recién descendidos de Liga Femenina. “Creo que hay que seguir así y ojalá este fin de semana nos podamos llevar la victoria”, señaló la escolta que también admitió lo doloroso que fue perder de uno ante Celta la pasada jornada. “Pienso que esta derrota así de dura nos tiene que servir para este domingo ir a por todas y tratar de dejar todo en la cancha”.

Sobre su rival de este domingo a las 12.30 horas, Vega Lagunera, comentó que es un rival duro, con buenas jugadoras, aunque llegará corto de efectivos. El reto, por tanto, será el de imponer un ritmo fuerte y tratar de desgastarlas en la cancha del Ángel Nieto. “Vienen con 7 jugadoras y creo que tenemos que tratar de desgastarlas lo más posible y ver si en casa y con nuestra gente podemos llevarnos la victoria”. Niski tiene claro que deben explotar sus propias virtudes y recordó que sus bazas principales es que “somos un equipo joven que juega muy rápido, muy dinámico. Dentro de la pista nos estamos entendiendo bastante bien, fuera creo que también. Pero obviamente que nos faltan muchas cosas de la juventud y que estamos arrancando para ser un equipo”.

Con todo, el reto está claro: desgastar al oponente y llevarle a su terreno con un baloncesto de fuerte ritmo, agresivo y en el que todas (las disponibles) suman en pista.

A título personal, la jugadora del Recoletas Zamora lo tiene claro y se siente “muy cómoda”, poniendo en valor lo bien que le han recibido tanto el staff como sus compañeras del equipo. “Estoy muy contenta, venía de una temporada que para mí fue difícil en lo personal, pero ahora estoy muy a gusto, estoy encantada con todo el mundo y espero seguir así”.

Raúl Pérez, entrenador

Por su parte, el entrenador del equipo naranja valoró este inicio liguero y comentó que “quizá a nivel clasificatorio no dice tanto porque vamos 1-2, pero creo que a nivel personal y de equipo estamos creciendo bastante, sobre todo desde la adversidad, porque, como ya has sabido, hemos tenido una pretemporada dura”, además, añadió, de un inicio de calendario complicado. “La primera jornada fuera de casa era ante un rival complicado y lo pasamos con nota, porque, sacamos el partido con todos los problemas que tuvimos, y estos dos partidos creo que nos han dicho muchas cosas porque al final Ardoi y Celta son los dos equipos que vienen de descender”, y se les plantó cara. “A Ardoi le remontamos 16 puntos y llegamos al final del partido con opciones y el otro día, sobre todo, a falta de 15 segundos íbamos ganando el partido. Creo que nos invita a ser positivos, a pensar que estamos ahí en la pelea con los grandes equipos y nos lo estamos tomando de esa manera. Aunque son derrotas, creo que estamos aprendiendo”, expuso el responsable de banquillo.

Con todo, Pérez puso en valor que su plantilla está ganando mucha confianza “quizás, a priori, no nos veíamos en ese grupo de la parte alta y estamos demostrando que entrenando fuerte y haciendo las cosas bien podemos luchar contra este tipo de equipos".

Respecto a la enfermería de las suyas, que viene siendo un quebradero de cabeza, mantienen la duda de Aina, que en principio no podrá estar ante Lagunera pero "con ella nunca se sabe". "Para mí Aina es una jugadora primordial, porque al final es la jugadora que el año pasado acabó siendo la más importante de la plantilla. Creo que nos va a dar un plus cuando vuelva, ojalá sea este domingo y si no yo creo que para la semana que viene estará al 100%", concluyó.