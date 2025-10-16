Estreno con victoria del Pádel Duero - Viriatos en la Major League

Las instalaciones de Zamora Pádel Indoor fueron escenario del estreno en casa del equipo Pádel Duero - Viriatos Toyota Vía de la Plata, que compite en la Categoría Plata de la Major League Pádel.

El conjunto zamorano debutó con buen pie, logrando una victoria por 2-1 en la eliminatoria.

El equipo femenino se impuso con autoridad por 6-0 y 6-4, mientras que el equipo masculino firmó un sólido triunfo por 6-2 y 6-3. En el partido mixto, la igualdad fue la nota dominante, disputándose un emocionante encuentro que se decidió en tres sets (6-3, 5-7, 4-6) a favor del rival.

Un prometedor inicio de temporada para este nuevo proyecto deportivo, que une a las jugadoras de Club Pádel Duero y a los jugadores de Viriatos Pádel Club.

El próximo fin de semana se celebrará una nueva jornada de la MLP. El equipo de Categoría Plata disputará un derbi zamorano frente al AB Club de Pádel, en las pistas del CMA Albatros. Por su parte, el equipo de Categoría Bronce, Pádel Duero - Viriatos Big Mat San Gregorio, viajará hasta Valladolid para enfrentarse al Club Pádel Villalón.